Из-за ракетных ударов в Киеве погибла заслуженная артистка Украины

Актриса Оксана Швец, работавшая в Киевском Молодом театре, не пережила ракетные обстрелы в жилом районе Киева. Женщине было 67 лет.

Представители Молодого театра известили трагическое известие и показали ее фотографии. Коллеги Оксаны Швец из Молодого театра говорят о ней исключительно как об уникально светлом человеке.

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"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетного обстрела жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю!" – говорится в сообщении.

Журналист Олег Вергелис также сообщил, что женщина погибла этой ночью в результате вражеских бомбардировок в Дарницком районе столицы. Вместе с ней был ее сын Александр, сумевший выжить несмотря на ранения.

Что известно об Оксане Швец

Звезда работала на сцене Киевского молодого театра с первых лет его становления. 10 февраля она праздновала свой 67-й день рождения. В 1986 году стала выпускницей театрального факультета "Карпенко-Карого", затем работала в Тернопольском музыкально-драматическом театре, а затем в Киевском театре сатиры. С 1980 года начала выступать в составе актеров Молодого театра.



Погибла Оксана Швец – актриса Молодого театра / Фото из открытых источников

За свою карьеру женщина сыграла в десятках спектаклей: "С весной я к тебе вернусь", "Дума о любви", "Сирано де Бержерак" "Слово о полку Игореве", "Репортаж", "Маленькая футбольная команда", "Марат -Сад", "За двумя зайцами", "Диктатура совести", "Очарованный". В частности, Оксана Швец сыграла в нескольких полнометражных картинах: "Завтра будет завтра", "Тайна "Святого Патрика", а также сериалах "Дом с лилиями", "Возвращение Мухтара" и др. Оксана Швец была награждена званием заслуженной артистки Украины