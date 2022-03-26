Из-за оружия в руках: организаторы концерта Эда Ширана отказали "Антителам" в телемосте

Английский певец Эд Ширан выступит на благотворительном концерте для Украины. Он согласился на телемост с группой "Антитела", однако организаторы мероприятия коллективу отказали. Группа отметила, что эта ситуация напоминает отношения Великобритании, НАТО и Украины.

"Антитела" поблагодарили Эда Ширана за поддержку Украины. Однако организаторы благотворительного концерта решили, что музыканты не могут выступать потому, что носят шлемы и держат оружие в руках.

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"Антителам" отказали в телемосте

Ребята из группы подчеркнули, что прежде всего они музыканты, а шлемы и бронежилеты – временные. Но они принимают отказ.

Извините, мы не были готовы к такому развитию событий. Как ни были готовы, что Россия развяжет широкомасштабную войну и начнет убивать наших братьев, сестер, женщин и наших детей,

– отметили музыканты.

Артисты подчеркнули, что для них важнее свобода и независимость государства, европейские ценности, ради которых готовы сражаться до конца. И оружие в руках точно не противоречит этим принципам.

Мы привыкли слышать "нет". Эта ситуация похожа на отношения Соединенного Королевства, НАТО и Украины. НАТО отмечает, что закрытие неба над Украиной – это не их контекст, но Великобритания делает оппозицию и помогает Украине противостоять главному мировому преступнику,

– добавили "Антитела".

"Антитела" об отказе в телемости / Скриншоты из инстаграмма группы

Полный текст комментария "Антител":

Всем привет. Нам ответил Эд Ширан, и мы искренне благодарны за его поддержку Украины.



Также нам ответили организаторы благотворительного концерта и сказали "нет". Потому что концерт носит только гуманитарный, не военный характер, а мы носим шлемы и держим оружие в руках. В первую очередь, мы музыканты. А шлемы и бронежилеты – временные.



Мы благодарим за ответ и принимаем его. Извините, мы не были готовы к такому развитию событий. Как ни были готовы, что Россия решит широкомасштабную войну и начнет убивать наших братьев, сестер, женщин, детей.



Прошу нас также понять, для нас важнее свобода и независимость нашего государства, а также европейские ценности, ради которых мы готовы сражаться до конца. Возможно, оружие в наших руках противоречит концепции концерта, но не противоречит нашим принципам.



Еще раз хотим поблагодарить весь народ Соединенного Королевства! Также мы благодарим Disasters Emergency Cometee за то, что организует гуманитарную помощь для украинцев.



Мы привыкли слышать "нет". Эта ситуация похожа на отношения Соединенного Королевства, НАТО и Украины. НАТО отмечает, что закрытие неба над Украиной – это не их контекст, но Великобритания делает оппозицию и помогает Украине противостоять главному мировому преступнику.



А мы обязательно победим и сыграем еще на стадионе собственной непокоренной страны! Куда заранее приглашаем Эда, всех наших союзников и друзей из Соединенного Королевства!



Слава Украине! Слава Героям!