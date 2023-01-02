Она вне закона, – Иво Бобул лихо выгородил Софию Ротару за концерты в России

Иво Бобул – кум сестрам Софии Ротару, так что с народной у него теплые отношения. Певец не осуждает ее за гастроли по России после оккупации Крыма и Донбасса, потому что она "вне закона". Более того, он якобы не знает, что она выступала в стране-агрессорке последние 8 лет.

Иво Бобул жалуется на российских певцов, которые десятилетиями перекрывали ему дорогу в шоу-бизнес, и осуждает "пасшихся" в Москве украинских коллег. Он считает, что артист не может быть вне политики, но для Софии Ротару делает исключение. Звезда приравнял ее к Пугачевой и намекнул, что селебрити такого масштаба могут зарабатывать где угодно.

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Иво Бобул выгородил Софию Ротару за гастроли по России

Иво Бобул якобы не в курсе, что все 8 лет войны до полномасштабного вторжения София Ротару выступала на российских фестивалях "Песня года", "Новая волна", снималась в новогодних огоньках в Москве, получала там награды и дружила с путинистом Киркоровым. Он, похоже, закрыл на это глаза, тогда как Потапу кое-что вспомнил.

София Ротару вне закона, как Пугачева. Нельзя равнять то, что нельзя равнять. Высота этих артистов очень велика. До них нужно дотянуться, чтобы иметь такие преференции. Я не знаю, где Ротару выступала, у меня нет информации. Я знаю, что она сейчас в Украине. Не надо копаться в каком-то белье, было и было. Где она сейчас, что она сейчас делает, это меня интересует. Кроме нее ездили, снимали штаны на сцене, показывали зады. А очень много перекрасились, потому что поняли, что Украина победит,

– высказался Иво Бобул.

"Я не судья, но у каждого есть клепка в голове. Каждый мог подумать, что он делает. Деньги можно заработать, но уважение к себе, к своему народу, государству должно быть на первом месте... Я за себя отвечаю, другие меня не интересуют. У них есть голова на плечах, пусть думают сами", – добавил артист.

Иво Бобул уже высказывался о позицию Софии Ротару . Он считает, что народный не обязательно публично называть Россию агрессором и террористом, потому что ее молчаливой поддержки достаточно. "Людям такого состава может иногда одного присутствия достаточно, зачем говорить?" – комментировал певец.

Кстати, сам певец рад, что российским селебрити наконец-то закрыли доступ в Украину, ведь благодаря этому и его услышали.

"Тот багаж, который нес наш шоу-бизнес, отпал. Имею в виду российских актеров, выступавших здесь певцов. Перед ними стелились, и красные дорожки, и зарплаты, и деньги, все, что было. К нам уважения не было. Надо уважать своих, я всегда говорил это. Теперь схватились. Все понимают, что пора уважать свой язык, культуру, потому что как не будет своей культуры, будет другая, и будешь платить тем, а не своим", – подчеркнул Иво Бобул.