Иванна Онуфрийчук призналась, что муж-миллионер запретил ей участвовать в "Танцах"

В феврале Иванна Онуфрийчук сыграла свадьбу с миллионером Алмазом. По ее словам, мужчина очень ревнив, поэтому ни за что не позволил бы ей участвовать в "Танцах со звездами". Более того, он едва согласился, чтобы жена была ведущей проекта.

Модель и ведущая Иванна Онуфрийчук всегда хотела стать участницей "Танцев со звездами" и годами уговаривала продюсеров рассмотреть ее кандидатуру. Весной этого года ей позвонил продюсер Владимир Завадяк и пригласил в шоу. На удивление, девушка отказалась от мечты.

К теме Иванна Онуфрийчук призналась, что ее муж спустил на свадьбу все свои деньги

"Этот проект требует полной отдачи, люди готовятся к нему за полгода, за год. Я не готова приехать сюда на три месяца и совсем не видеть своего мужа. Для него это будет катастрофа", – поделилась звезда.

Миллионер Алмаз якобы запретил ей выходить на главный паркет страны как участнице, ведь не выдержал бы горячих номеров жены с другим мужчиной.

Мой муж очень властный, ревнивый. Ему трудно представить меня на голове у какого-нибудь танцовщика в шпагате или другую танцевальную близость,

– призналась Иванна Онуфрийчук.



Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом / Фото из инстаграма ведущей

Как Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев со звездами"

Как призналась модель, за месяц продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк снова позвонил ей и предложил стать ведущей голдрума. На его предложение Иванна согласилась не сразу. Помехой снова стал муж.

Он был против. "У меня не будет жены на выходных, как я буду жить",

– вспомнила ведущая слова Алмаза.

Как вспоминает звезда, миллионера уговаривали ее мама, сестра, друзья, близкие. За месяц препирательств Иванна Онуфрийчук втайне от избранника подписала контракт. "Да, любимая, ты крутая. Поздравляю", – лаконично отреагировал Алмаз.

"У него паранойя, что проекты за проектами затянут, и мы потеряем время. Я считаю, что мультифункциональная женщина, и способна делать все одновременно", – пояснила знаменитость.