Иванна Онуфрийчук показала, как кормила жирафов в Кении: милые кадры

Почти две недели Иванна Онуфрийчук отдыхает в Кении с мужем-миллионером и его сестрой. За это время она успела увидеть дикую природу и покормить жирафов в 5-звездочном отеле.

Звездная чета поселились в люксовых апартаментах в Найборе, столице Кении. Иванна Онуфрийчук выбрала не просто фешенебельную гостиницу, а ту, на территории которой разводят жирафов. Ей удалось даже покормить милых великанов.

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Иванна Онуфрийчук кормила жирафов в Кении

В 5-звездной усадьбе жирафов разводят и отпускают на свободу. Гостям отеля разрешено кормить их в определенные часы. Да, украинская телеведущая попала к ним на обед.

Если бы можно было, я бы обнимала их круглосуточно… Когда я давала им еду, обнимала, смотрела в их глаза, по телу мурашки бежали от радости. Эмоции переполняют до сих пор,

– поделилась Иванна Онуфрийчук.

С жирафами звезда устроила миловидную фотосессию. С ними она позировала в стильном костюме с мелким цветочным принтом – широких минишортах с высокой талией и короткой блузке с рукавами-фонариками. Этот look Иванна Онуфрийчук завершила персиковыми кроссовками, а волосы уложила ровно.

Иванна Онуфрийчук с жирафами в Кении / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"

Иванна Онуфрийчук с жирафами в Кении / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"

Иванна Онуфрийчук с жирафами в Кении / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"

Иванна Онуфрийчук с жирафами в Кении / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"

Как Иванна Онуфрийчук развлекается в Кении

Звезда побывала на сафари на рассвете. Они с мужем-миллионером, его сестрой и подругой позавтракали в саванне и своими глазами видели гиппопотамов, львов, буйволов, зебр, слонов и леопарда.

Влюбленные арендовали огромный кемп посреди дикой природы. В нем ведущая отдыхала в удобном спортивном костюме, выгодно подчеркивавшем фигуру.

Полный текст публикации Иванны Онуфрийчук:

Если бы можно было, я бы обнимала их круглосуточно. Я самый настоящий зоолюб и обожаю всех животных. Ну, кроме гиены, наверное. Контакт с ними вдохновляет и заряжает меня какой-нибудь особой энергией.

И только вообразите мое состояние в Африке, когда вокруг столько дикой природы! А особенно, когда мы живем в отеле, в который приходят жирафы.

Giraffe Manor расположен на территории усадьбы, где разводят жирафов и отпускают на свободу. Но это не просто красивое место. Оказывается, что денежные средства, вырученные отелем, отправляются в Африканский фонд защиты вымирающих диких животных. Это так важно. Я нереально счастлива, что нам удалось попасть сюда и этим еще и совершить полезное дело!

Мы с нетерпением ждали встречи с жирафами – их здесь кормят в определенные часы.

И когда я давала им еду, обнимала, смотрела в глаза их, телом бежали муравьи от радости. Эмоции переполняют до сих пор.

Делюсь этим с вами, чтобы вы хотя бы через экран смогли почувствовать частицу тепла и позитива от этих мелочей.