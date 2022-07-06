"Зажигает костер в моем сердце": Alina Pash рассказала о любимом празднике Купала – мистические фото

Украинская певица Alina Pash является поклонницей разных традиций, поэтому не может обойти грядущий праздник Ивана Купала. Или как еще его называют в христианском сообществе – Рождеством Иоанна Крестителя.

Певица Alina Pash – из Закарпатья, поэтому прекрасно знает разные праздники и чествования традиций. Хотя она говорит, что Ивана Купала – это объединяющий языческий и христианский праздник, однако в этот день она как никогда чувствует возвращение к своим предкам. В частности, о них она и написала песню перед Нацотбором Евровидения-2022 "Тени забытых предков" .

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"Обожаю праздник Ивана Купала! Есть даже песня, посвященная этому празднику (так и называется)! Ивана Купала – это чрезвычайная мистическая атмосфера и возвращение к традициям наших предков. Венки, утреннее купание, прыжки через костер в паре – есть в этом что-то древнее и вечное, что зажигает костер в моем сердце.Этот костер символизирует как солнце, так и единого Бога, объединяя язычное и христианское. его с религиозными смыслами", – рассказала Alina Pash.

Артистка добавила, что для нее Ивана Купала в этом году пройдет в пути между выступлениями. Другие украинцы его тоже встретят вне дома, а в другой стране или на линии фронта. Однако она хочет, чтобы тот, в кого верят украинцы, оберегали их и всегда были с ними.

В частности, Pash опубликовала несколько потрясающих кадров с девушками в стиле праздника Ивана Купала – в платьях-вышиванках и венках, стоя у водоема на фоне заходящего за горизонт солнца.

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Праздник Ивана Купала 2022: