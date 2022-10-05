Ivan NAVI приглашает на концерт в новом интервью: "В последнее время очень вдохновляют победы ВСУ"

Несмотря на войну, украинские артисты пытаются быть эффективными и нужными на своем фронте, выступая с благотворительными концертами и поддерживая земляков своим творчеством. В канун львовского концерта Ivan NAVI рассказал, что ему помогает держаться сейчас, чем ценны для него выступления перед публикой и почему он особенно ждет своего концерта 21 октября.

21 октября в !FESTrepublic во Львове, организуемом VINIL Concert agency, состоится концерт Ivan NAVI в рамках его концертного тура. Там слушатели смогут услышать релиз альбома "Пишу тобі листа". Мы пообщались с ним о творчестве во время войны, благотворительности и вере в своих людей и ВСУ.

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Сейчас мы все живем в непростое время, а жестокая великая война продолжается уже более семи месяцев... Что помогает Вам держаться и дает силы идти дальше? Может, это родные, творчество, музыка?

В последнее время меня очень вдохновляют победы наших ВСУ. Сейчас это самое важное для хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне. Каждому сейчас нужна поддержка, и вот этот кругооборот поддержки между всеми украинцами очень заряжается. То, чем я могу поддержать кого-то – это музыка, поэтому решил поехать в тур по городам Украины, выпустить альбом, который ждет в свое время еще с марта.

На страницах в соцсетях Вы часто рассказываете об участии в различных благотворительных инициативах. Насколько это для Вас важно и нужно?

Я считаю, что каждый на своем фронте должен делать все ради всеобщей победы. Сейчас не время думать только о себе. В марте это была волонтерская деятельность, когда мы с друзьями организовывали поставки медицинских инструментов в киевские госпитали, затем благотворительные концерты для военных и переселенцев. Недавно участвовал в проекте Dity.help для поддержки творческой молодежи. Вообще, считаю, что украинцам сейчас очень важна психологическая поддержка, особенно детям, на долю которых выпала эта война и по сути уничтожает их детство и юность. Это, как правило, "двух стен", чтобы уберечься от ракетной угрозы. Для безопасности детей должно быть "три стены" – и этой третьей стеной должны быть взрослые, потому что дети видят у взрослых эту защиту. И родителям не надо стесняться обращаться сейчас за психологической поддержкой, которая является бесплатной – чтобы наименее травматично говорить с детьми обо всем, что происходит, и поддержать себя не менее важно.

Ваши песни часто попадают в чарты YouTube, Spotify, Shazam и занимают место среди многих других композиций. Но часто в таких подборках до сих пор есть российские исполнители. Как вы относитесь к этому и почему, по вашему мнению, до сих пор складывается такая ситуация?

Я неоднократно писал посты на эту тему в своем инстаграмме, что это тоже спонсорство России. Каждое прослушивание – это средства в страну, которая убивает украинцев. Очень часто люди не понимают эту взаимосвязь. Ой, ну послушаю раз, посмотрю клип. И так поступят тысячи. Конечно, сейчас все изменилось по сравнению с периодом до 24 февраля, но вижу, что чем дальше, тем больше откатывается ситуация назад и это пугает. Потому что пришло время наконец-то осознать, что потребляешь. Мы все сейчас выбираем свое завтра, в каждом нашем действии.

И как продолжение к предыдущему вопросу... Сейчас в медиапространстве повсюду обсуждают так называемых "хороших русских". Каково ваше мнение относительно таких людей? Есть ли смысл их постоянно тянуть в наше информпространство?

Не было, нет и не будет "хороших русских" для меня. У меня никогда не было сантиментов ни к чему российскому, ни к их шоубизнесу, ни к каким-то перспективам там. С детства бабушки и дедушки рассказывали мне истории, как русская истязала и уничтожала наших людей веками, это пережили и мои предки. Мой прадед был Сечевым Стрельцем – и песня "Журавлі" всегда мне напоминала о той боли, которую пришлось ему пройти. У меня не было иллюзий по поводу "русни". У нас много своих героев, пришло время отдать им достойное уважение. И лучше использовать ту свою сторону или пост в соцсети для распространения информации о подвигах наших украинцев. Любить и ценить свое – это любить и ценить себя.

Сейчас идет тур по городам Украины, в рамках которого Вы презентуете альбом "Пишу тебе письмо", а одноименная песня из него уже успела стать хитом, который звучит буквально повсюду. Что для Вас важно и особенно ценно на таких встречах с публикой?

"Пишу тебе письмо" – это песня о поддержке. Там есть слова "Моя маленькая, ты казаться не смей. Сумей не побояться, когда надо перемен"... Я столько прочитал историй от людей, которые в комментариях писали, что она оказалась очень нужной и помощной им. Эти истории невозможно читать без слез.

Прослушать и просмотреть композицию "Пишу тобі листа" можно по ссылке

Сейчас я не задумываюсь – хит или хит, важно, что песня может помогать пройти очень сложные периоды. И в этом самая большая ее ценность. Таков и остальной альбом. Каждая песня как пластырь: "Там, де" – об отношениях с любимым человеком, с которым вас разъединило расстояние, "Зоря" – о том, что у нас есть сейчас, а утром ты не знаешь, где будешь, "Наодинці" – об одиночестве, в котором ты откровенен, честен как на духе. И этот альбом был написан еще задолго до полномасштабного вторжения, прошлой осенью. А некоторым песням уже годы. Мне очень хотелось поделиться им именно на концертах, в интимном пространстве с людьми, которым сейчас нужно услышать эти слова, эту музыку. Это и моя терапия тоже. Кроме того, мы также вместе поможем и нашим ВСУ. Зима близко.

Случались ли у Вас в этом туре (или возможно воспоминания из предыдущих выступлений) такая история, которую сложно забыть?

Мне даже трудно вспоминать что-то с периода до войны, это было как бы в другой жизни. Но помню, как меня позвали на первый благотворительный концерт для переселенцев, где-то в начале апреля. А я даже не представлял, как можно вот так снова выйти на сцену, петь людям. Это было морально очень тяжело, внутренний диссонанс. И после концерта кто-то хотел сфотографироваться, кому-то подписывал раздаваемый мерч, а подошла маленькая девочка, лет 8 и говорит: "…а можно просто вас обнять". Обняла так крепко ручонками и расплакалась. Это меня так растрогало… И в тот момент я понял, что вот ради кого надо снова выходить на сцену, петь, поддерживать, вдохновлять!

В рамках тура 21 октября в !FESTrepublic концерт состоится также и во Львове. Являются ли выступления в родном городе для Вас более волнующими и ответственными, и насколько ожидаете встречи с родной публикой? Чем будете удивлять?

Во Львове я часто выступал, поэтому с нетерпением жду этого концерта. На 21 октября я планирую как раз релиз альбома в сети. И мне кажется, это будет очень знаково. Альбом "Пишу тобі листа" очень лирический и личный, поэтому дома его презентовать будет особенно трепетно.

Возможно, Вы хотели бы сказать несколько слов для украинцев и наших защитников, которые будут читать это интервью?

Я очень горжусь украинцами. Несмотря на эти страшные испытания, которые коснулись каждого, мы обретаем мужество и смелость идти вместе к победе. Поклонение и уважение нашим ВСУ, кланяюсь волонтерам, каждому, кто в своей должности, на своем месте делает все, чтобы приблизить такую желанную победу Украины. Желаю нам всем хороших новостей, здоровья и крепости.

Донатьте в ВСУ, слушайте, смотрите и распространяйте украинское. Победим!

Билеты на львовское событие – по ссылке



Концерт Ivan NAVI во Львове 21 октября / Фото прессслужбы

Разговаривала Наталья Мендюк