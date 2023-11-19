Стреляли ради развлечения, – лидер группы Kozak System раскрыл шокирующие подробности об оккупации Изюма

Фронтмен рок-группы Kozak System Иван Леньо рассказал, что переночевал в доме в Изюме Харьковской области, ранее оккупированном россиянами. Он поделился увиденным и услышанным со своими поклонниками.

По словам музыканта, в Изюме сейчас очень тихо. Нет обычного для личного сектора звучания домашних животных.

Интересно Она делает дрянные вещи, – Иван Леньо из Kozak System жестко высказался о таких, как Повалий

Иван Леньо посетил деокупированный Изюм и поделился увиденным

Певец остановился в доме одного из жителей Изюма. Также ему удалось пообщаться с местными. Они рассказали, что в то время не могли выехать из города, ведь в их доме жило 12 человек, дома которых уничтожила российская авиация. К тому же, местные не знали, куда ехать, ведь боевые действия продолжались сразу на нескольких направлениях. Затем в город вошли россияне.

Оккупантов через лес провел местный лесник, иначе они еще долго искали бы возможность переправиться через реку. Зашли буряты, чеченцы, Росгвардия. Грабили безбожно. Фурамы вывозили все, что смогли поднять с земли. Что было слишком тяжелое, как, например, деревообрабатывающий станок или дорогой автомобиль, который завести не смогли, цепляли на тросах к вертолету,

– говорится в сообщении Леньо.

Местные рассказали Ивану, что вертолеты врага выполняли по 10 рейсов в день. В окрестностях Изюма размещались фуры, в которые клали украденные вещи и технику. Жизнь в таких условиях была невыносимой.

Бухали и стреляли ради развлечения по окнам домов, где видели, что в окне горит светильник свечи. Воды, газа, света не было. Выживали те, у кого дома был котел на дровах. В таких домах жило по 20-30 человек,

– написал музыкант.

Также жители Изюма поделились, что оказалось немало коллаборантов среди своих.

Коллаборанты сдавали всех подряд – проукраинских, богатых, тех кого просто недолюбливали. Всех убитых вывозили в лес и закапывали в общей могиле,

– отметил в сообщении певец.

К слову, сейчас Изюм постепенно восстанавливается. Имеется элетрика и недавно включили газ. Периодически местные слышат звуки военной техники, ведь фронт совсем рядом.

Отметим, что в сентябре фронтмен группы Kozak System Иван Леньо сообщал, что его дочь Маланка оказалась в эпицентре ракетного удара по Чернигову. Она была через дорогу от драмтеатра, который разбомбила Россия, и взрывная волна коснулась ее. У девушки были царапины и немного крови.