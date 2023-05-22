Иван Кузьминский погиб в боях за Луганщину: он был режиссером телеканала "Малятко TV"

В бою с россиянами погиб музыковед и режиссер телеканала "Малятко TV" Иван Кузьминский. Ему было 39 лет. Последний свой бой он дал в Луганской области, возле села Диброва.

Иван Кузьминский погиб 17 мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского городского совета, откуда он родом.

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Иван Кузьминский погиб в боях за Луганщину

17 мая в Луганской области вблизи населенного пункта Диброва в бою с российскими оккупантами оборвалась жизнь 39-летнего музыканта, режиссера детского телеканала "Малятко TV" Ивана Кузьминского,

– говорится в сообщении.

На войну Иван Кузьминский пошел добровольцем. Он служил в пехоте и буквально 12 мая выходил на связь в Фейсбуке.

"Не стало настоящего патриота, перспективного ученого, верного друга, доброго и светлого человека. Украинский народ никогда не забудет подвиг Ивана Кузьминского, который положил свою жизнь на алтарь свободы и независимости. Вечная память и уважение Герою! Честь", – добавили в Бердичевском городском совете.

Иван Кузьминский погиб в боях за Луганщину / Фото из фейсбука режиссера

Что известно об Иване Кузьминском