Иван Дорн будет развлекать россиян во время новогоднего корпоратива на Бали
Источник:Богдан Беспалов
Украинский музыкант Иван Дорн, вроде бы занявший проукраинскую позицию, теперь планирует выступить перед россиянами. Певец примет участие в новогоднем концерте на Бали.
Это событие заметил блоггер Богдан Беспалов. Он отметил, что на новогодней вечеринке будут не только украинцы, но и россияне.
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Дорн выступит перед россиянами
31 декабря на Бали состоится новогодняя вечеринка. Хедлайнером мероприятия станет украинский певец Иван Дорн. Среди гостей будут и украинцы, ведь сообщение опубликовали на странице Bali Ukraine.
Однако есть один нюанс. По словам Беспалова, на корпоративе будут присутствовать и россияне. Они уже рекламируют выступление Дорна в соцсетях.
Дорн выступит на вечеринке, где будут россияне / Скриншот Беспалова
Среди украинского сообщества на Бали тоже уточнили, что мероприятие открыто для широкой аудитории и не является эксклюзивным для украинцев. Это позволяет предположить, что россияне его тоже посетят.
Сейчас во время полномасштабного вторжения, когда по нам выпускают ракеты и каждый день гибнут люди, Ваня Дорн поедет выступать для россиян,
– прокомментировал Беспалов.
Состоится новогодняя вечеринка в роскошном комплексе Klapa Resort. Стоимость билетов составляет 3500 гривен.
Какова позиция Ивана Дорна относительно войны
- После начала полномасштабной войны, в феврале 2022 Иван Дорн высказался против войны. Поэтому он попал в список запрещенных в России артистов.
- Позже музыкант заявил, что перестал работать с российскими брендами, а музыкальный лейбл Masterskaya Ивана Дорна прикрыл деятельность на территории России и Белоруссии.
- Артист принес извинения гражданам Украины за интервью 2017 года Юрию Дудю, в котором назвал войну "ссорой между братьями".
- Уже летом 2022 Иван Дорн выступал с благотворительными концертами в Европе. Тогда он полмиллиона гривен отправил в благотворительный фонд Маши Ефросининой.
- Ранее об артисте высказывался рэпер Yarmak. По его мнению, Иван Дорн и Потап должны совершать поступки высокого уровня. Yarmak был бы рад увидеть их на фронте.