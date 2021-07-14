В футболке с украинским мотивом: Иван Дорн прилетел в Канны с российской делегацией

Певец и гастролер Иван Дорн, который часто живет и работает в России, прилетел на Каннский кинофестиваль в составе российской делегации. На красной дорожке он появился как актер фильма "Петровы в гриппе" российского режиссера Кирилла Серебренникова.

Для своего дебютного выхода в Каннах Дорн выбрал довольно противоречивый образ: несмотря на его присутствие в российской делегации, он надел бежевые брюки и белую футболку с украинским мотивом, а именно надписью латинскими буквами Galya Carries Water, что в переводе на русский означает "Несет Галя воду". Футболка принадлежит украинскому бренду Ukrainian folks, которые ранее выпускали тематические футболки со строками народных песен в коллаборации с другим брендом женской одежды JUL.

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Вместе с ним в составе делегации из страны-агрессора были российские актрисы Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, актеры Юрий Колокольников и Юрий Борисов, и продюсер Илья Стюарт. Самого режиссера Кирилла Серебренникова на презентации собственной ленты не было, поскольку он не может покидать территорию РФ. В 2017 году его задержали в Москве за мошенничество, а в 2020 году его признали виновным в хищении бюджетных средств.

Кирилл Серебренников, благодарю тебя за меня в "Петровых", за нас – на Каннском кинофесте. Кстати, фильм разорвал – это успех. А мои коллеги – настоящие мастера,

– написал в своем инстаграме Дорн.

Вместе со скандальным Иваном Дорном во Францию прилетела его жена Анастасия Новикова. На красной дорожке ее не было, но она наблюдает за фестивалем из-за "кулис" события.

Иван Дорн и Украина: позиция актера