В футболке с украинским мотивом: Иван Дорн прилетел в Канны с российской делегацией
Источник:инстаграм Ивана Дорна
Певец и гастролер Иван Дорн, который часто живет и работает в России, прилетел на Каннский кинофестиваль в составе российской делегации. На красной дорожке он появился как актер фильма "Петровы в гриппе" российского режиссера Кирилла Серебренникова.
Для своего дебютного выхода в Каннах Дорн выбрал довольно противоречивый образ: несмотря на его присутствие в российской делегации, он надел бежевые брюки и белую футболку с украинским мотивом, а именно надписью латинскими буквами Galya Carries Water, что в переводе на русский означает "Несет Галя воду". Футболка принадлежит украинскому бренду Ukrainian folks, которые ранее выпускали тематические футболки со строками народных песен в коллаборации с другим брендом женской одежды JUL.
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Вместе с ним в составе делегации из страны-агрессора были российские актрисы Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, актеры Юрий Колокольников и Юрий Борисов, и продюсер Илья Стюарт. Самого режиссера Кирилла Серебренникова на презентации собственной ленты не было, поскольку он не может покидать территорию РФ. В 2017 году его задержали в Москве за мошенничество, а в 2020 году его признали виновным в хищении бюджетных средств.
Кирилл Серебренников, благодарю тебя за меня в "Петровых", за нас – на Каннском кинофесте. Кстати, фильм разорвал – это успех. А мои коллеги – настоящие мастера,
– написал в своем инстаграме Дорн.
Вместе со скандальным Иваном Дорном во Францию прилетела его жена Анастасия Новикова. На красной дорожке ее не было, но она наблюдает за фестивалем из-за "кулис" события.
Иван Дорн и Украина: позиция актера
- За 8 лет российско-украинской войны мужчина до сих пор не определился, какую страну он представляет за рубежом. Артист часто участвует в России в светской жизни, выпускает там собственные хиты и клипы, участвует в российских шоу и премиях. Зачастую он утверждает, что выступает за единство народов и абстрагируется от политического подтекста.
- В 2017 году, когда его концерт сорвали активисты в Одессе, он заявлял, что продолжит выступать в Украине, потому что здесь есть люди, которые любят его творчество.
- Также в сети был скандал, когда стало известно, что Дорн вроде бы выделял деньги волонтерам для закупки медикаментов украинским военным на Востоке Украины. По словам Сергея Притулы, это имело место быть, но он подчеркивал, что средства, которые передал Дорн, были заработаны в России. Впоследствии Дорн признался, что никогда не помогал бойцам АТО – это была лишь "неудобная ситуация". Войну на Донбассе певец назвал "ссорой двух братьев", а процесс примирения между украинцами и русскими, по мнению Дорна, уже начался.