"Исторический день, заживем лучше": как звездный бомонд реагирует на кандидатство Украины в ЕС

В четверг, 23 июня, саммит ЕС официально предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Этот исторический момент взбудоражил весь украинский народ, и звезды не исключение. Кто и как реагирует на очередную победу, смотрите дальше.

С историческим решением Украину поздравили не только президент Зеленский и другие политики, но звездный бомонд. Кто-то из них защищает нашу землю в рядах ВСУ, кто-то работает на культурном фронте, но кандидатству в ЕС радуются все без исключения.

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Реакция шоу-биза на кандидатство Украины в Евросоюз

Святослав Вакарчук

Для меня Европа – это всегда было о двоих ключевых ценностях: достоинстве и свободе. Последние 8 лет и четыре месяца Украина борется именно за это! И не только для себя, но и всей европейской цивилизации. Поэтому сегодняшнее решение более чем актуально,

– прокомментировал лидер "Океана Эльзы" в инстаграме.

Тарас Тополя

"Исторический момент. Сегодня мы защищаем не только свою страну, но и демократические ценности и общее будущее свободы", – написал лидер "Антител" в инстаграм-профиле.

Коля Серга

Зато Коля Серга, который защищает Украину в рядах ВСУ, ответил премьер-министру Албании, что напомнил украинцам, что его страна в статусе кандидата уже 9 лет, и призвал особо не радоваться.

"Для Албании и Македонии ЕС – это поезд, к которому они присоединились приставными вагонами. И, присоединившись, они ожидают, что это событие поможет им двигаться быстрее, дальше, достичь больших благ. Однако они всегда будут в хвосте, куда они присоединились. А Украина, присоединившись к этому поезду, является толкачом, и она это поезд будет толкать еще быстрее и мощнее. И вместе с этим присоединением и в Украине заживется лучше, и всем остальным членам ЕС будет житься лучше. Поэтому Слава Украине! Поздравляю нас с этой победой", – высказался Коля Серга в инстаграм-сторис.

Скриншот из инстаграм-сторис Коли Серги

Юрий Горбунов

Это отличная новость! Самое важное для Украины решение за все годы независимости,

– не сдерживал эмоций телеведущий.

"Да, впереди много работы! Но Украина теперь на законных основаниях стала еще ближе к Европе и никогда не вернется в совковое прошлое! Слава Украине! Слава тебе, великий народ", – добавил он.

Катя Осадчая

"Большой день. Спасибо каждому, кто боролся за наше право быть частью Европейской семьи", – поблагодарила телезвезда под фото с главой Европейского парламента Робертой Мецолой.

Скриншот из инстаграма Кати Осадчей

Олег Скрипка из "Вопли Видоплясова"

"Сегодня большой и исторический день для Украины. Европарламент принял резолюцию по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. Слава Украине", – поздравил музыкант в инстаграме.

Григорий Решетник

Неизменный ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка" составил рэп по случаю предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз. "Ес, ес, ес, мы будем в ЕС. ЕС, ес, ес, мы уже почти в ЕС. ЕС, ес, ес, Украина – это ЕС", – зачитал он на камеру.

"Теперь еще и певец. Готовлюсь к следующему Евровидению", – пошутил Решетник в подписи.

Александр Пономарев

Народный артист опубликовал у себя в профиле твит президента Еврокомиссии, которая поздравила Украину со статусом кандидата в члены ЕС, и написал: "Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Урсула фон дер Ляен поздравила нас в своей Европейской семье".

Юлия Санина из The Hardkiss

"Пока мы играли на сцене, Украина стала кандидатом в члены Евросоюза. Я всех нас поздравляю с таким важным принятием важного решения. Работы будет очень много. Задача первая – победить, и мы все сейчас что-то для этого делаем", – отреагировала лидер The Hardkiss в инстаграм-сторис после благотворительного концерта во Вроцлаве.

Скриншот из инстаграм-сторис Юлии Саниной

Лилия Ребрик

Исторический момент! Это отличная новость! Еще одна победа на пути к нашей великой победе. Впереди много работы. Слава Украине! Героям нашим слава,

– порадовалась актриса в сети.