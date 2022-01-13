Исчезну из инстаграма, – Анна Тринчер готовится к операции по увеличению груди

Украинская певица Анна Тринчер готовится к операции по увеличению груди. Сейчас она прошла все обследования, однако до сих пор не определилась с размером, который хочет сделать.

Анна Тринчер сейчас готовится ко дню, которого очень ждет. Она отметила, что совсем скоро осуществится ее маленькая мечта.

Смотрите также Полный игнор и отвращение, – Анна Тринчер пожаловалась на медсестру из государственной больницы

Анна Тринчер увеличит грудь

Артистка уже давно думала над этой операцией и наконец решилась. На днях ей увеличат грудь в одной из частных больниц Киева. Перед важным шагом знаменитость прошла все обследования. Врачи не выявили противопоказаний к проведению хирургического вмешательства. Так что со дня на день Тринчер покажет себя в новом облике.

Блогер активно ведет страницу в инстаграме, однако сообщила, что на несколько дней ей придется исчезнуть из социальной сети. Лишь отметила, что перед операцией она много думает. За считанные дни до нее Анна в очередной раз пришла на консультацию к хирургу, поскольку до сих пор не определилась с размером груди, который хочет получить в итоге.

Анна Тринчер готовится к увеличению груди / Фото из инстаграм-сториз блогера

Отметим, жених Тринчер – скандальный блогер Александр Волошин сначала был против увеличения груди, поскольку он волновался относительно грудного вскармливания детей, которых пара планирует в будущем. Он вместе с любимой был на консультации у хирурга, который пояснил, что увеличение груди не влияет на возможность женщины вскармливать детей. После этого Александр поддержал избранницу. Когда она примерила несколько размеров имплантов, отметил, что ему очень нравится, как будет выглядеть результат.