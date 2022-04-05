Ирма Витовская высказалась о коллегах, которые "переобулись": "Они так кормили себя"

Украинская актриса Ирма Витовская убеждена, что звезды, которые гастролировали в России или просто отмалчивались в предыдущие 8 лет, сейчас стерты для нее. Женщина уверена, что нельзя переступать через родственную кровь и переходить на сторону врага.

Ведущая спросила Ирму, что она может сказать о звездах – российских или украинских, которые в прошлые годы были "за Путина" или отмалчивались, а теперь переезжают и строят новую карьеру. В частности, речь шла об Анне Нетребко, которая фотографировалась с флагом ОРДЛО, а сейчас якобы против войны дает концерты за границей.

К слову Ирма Витовская рассказала о своем участии в войне: "На всю страну мы стали одним Майданом"

Актриса для себя таких людей разделяет: некоторые, по ее мнению, просто зарабатывали деньги, некоторые переехали и молчали там, некоторые не выдержали и уехали из России. Но Витовская считает, что лучше изменить мнение поздно, чем никогда.

Деятели культуры просто зарабатывали. Это их профессия, они так кормили себя, я тоже не сразу отказалась в 2014 году. Я окончательно порвала с Россией после Иловайска, для меня это принципиальное решение. Я не осуждаю тех, кто не смог так поступить. Сейчас я вижу, что лучше поздно, чем никогда. Сейчас звезды (украинские, – Showbiz 24) взяли оружие, пошли воевать, волонтерят, пишут обращения,

– говорит Витовская.

А что касается тех, которые переехали в Россию до или после 2014 года и никак не реагируют на войну в Украине – это на их совести.

"Те, кто оставили Украину и уехали в Россию – это их совесть, что они там сидят молчат. Есть вернувшиеся оттуда, а есть и молчащие. Для меня они стерты и исчезли, они не существуют в моей реальности. Особенно это касается украинцев, этнических украинцев. Это вообще семейное пренебрежение и на это может быть проклятие. Я думаю, что тот, кто через родственную кровь переступает, будет кровью полит", – говорит Ирма.