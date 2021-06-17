Ирина Шейк посветила ягодицами в боди с декольте: горячие кадры

Российская модель Ирина Шейк снялась в рекламном кампейне. Она позировала и дефилировала перед камерой в одном боди. Наряд был очень откровенным и акцентировал на ягодицах и груди звезды.

35-летнюю красавицу Ирину Шейк, которая закрутила роман с Канье Уэстом, справедливо считают одной из самых известных и успешных моделей современности. Любое ее появление перед камерами вызывает резонанс в сети. Не стала исключением и новая съемка для бренда Тамары Меллон.

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В кадре модель появилась в стильном боди молочного цвета с экстремально глубоким декольте и короткими рукавами в рубчик. Наряд с высокими разрезами на бедрах фантастически подчеркнул стройные формы Ирины Шейк. На одном фото она позировала присев и выставив ножку вперед, эффектно показав коричневые босоножки на каблуках.



Ирина Шейк в откровенном боди / Фото из инстаграма модели

На другом кадре фотограф снял знаменитость сзади и снизу. Да, все внимание приковано к аппетитным упругим ягодицам Ирины Шейк. У нее безупречная фигура, которая, как видим, сводит с ума не только 15-миллионную аудиторию фанов в инстаграме, но и одного из ведущих представителей музыкальной индустрии – Канье Уэста.



Ирина Шейк в откровенном боди / Фото из инстаграма модели