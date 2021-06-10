Ирину Шейк и Канье Уэста видели вместе во Франции: пара спровоцировала слухи о романе

После громкого развода Ким Кардашян с Канье Уэстом рэпер стал готов к новым отношениям. Мужчина провел небольшой отпуск во Франции вместе с российской моделью Ириной Шейк. Они вместе вернулись в США самолетом.

Около двух недель назад западная пресса начала распространять информацию о вероятном романе американского рэпера Канье Уэста и известной российской модели Ирины Шейк. Похоже, что слухи подтвердились. Звездная пара и в самом деле проявляет интерес друг к другу.

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Роман Канье Уэста и Ирины Шейк

На днях рэпера и модель заметили папарацци. 8 июня Канье Уэст отпраздновал день рождения, но по случаю 44-летия отправился на юг Франции в воскресенье, 6 июня, вместе с Ириной Шейк. Артист арендовал целый отель в Провансе, чтобы никто не мешал их 4-дневному отпуску.

Журналисты увидели пару, которая прогуливалась по территории отеля, что и вызвало слухи о романе. В США Канье и Ирина вернулись тоже вместе – частным самолетом.

Различные источники из окружения знаменитостей сообщают Детали вероятных романтических отношений рэпера и модели. Считается, что инициатором стал Уэст.

Он стал добиваться ее несколько недель назад. Он очень настойчивый парень. Они проводили время вместе в Нью-Йорке, прежде чем полететь во Францию, чтобы отпраздновать его день рождения,

– пишет издание.

Ирина Шейк отвечает исполнителю взаимностью: "Она влюблена. Он пригласил ее во Францию, и она согласилась. Официально пара не встречается, но оба проявляют друг к другу интерес".

Стоит отметить, что источник издания Us Weekly уверенно утверждает о романтических отношениях между звездами, история которых началась еще несколько месяцев назад. Но пока сами Канье Уэст и Ирина Шейк не комментируют новости.

Какими были отношения Канье и Ирины перед поездкой

Раньше рэпера и известную модель объединяли только рабочие отношения. В частности, Ирина Шейк 10 лет назад принимала участие в съемках клипа Уэста на песню Power.

Также супермодель дефилировала на показе его собственного бренда одежды Yeezy.

Важно, что Ирина Шейк не общается с бывшей женой рэпера Ким Кардашян, поэтому не испытывает дискомфорт. Напомним, о разводе звездных супругов стало известно 19 февраля.

Канье Уэст – Power: смотрите видео онлайн