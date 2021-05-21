Ирина Федишин выступила в смелом платье с экстремальным разрезом: горячий аутфит

Львовская певица Ирина Федишин появилась на церемонии награждения "Украинская песня года". Для выступления на большой сцене она выбрала атласное платье в бельевом стиле со смелым разрезом выше бедер.

На премии "Украинская песня года" Ирина Федишин вызвала фурор. Она не только унесла почетную статуэтку и завела зал своей популярной песней "Калина", но и продемонстрировала соблазнительный образ. Такой горячей примерная жена и мама появляется редко.

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Смелый образ Ирины Федишин

34-летняя певица – обладательница едва ли не самых красивых ножек в украинском шоу-бизе, поэтому хвастается ими при любой возможности. На красной дорожке музыкальной премии Ирина Федишин появилась в белом атласном платье длины макси с экстремальным разрезом до талии и очень откровенным декольте.

Наряд с пушистыми манжетами певица довершила полупрозрачным боди, усыпанным камнями. Бюст артистки выглядел очень соблазнительно. Невозможно отвести глаз и от ее длинных подтянутых ножек.



Ирина Федишин в платье с разрезом / Фото с инстаграму певицы

Под прицелом камер Ирина Федишин выглядела безупречно. Волосы блондинка уложила в легкие кудри и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Из аксессуаров она выбрала массивные серьги с камнями, которые прекрасно сочетались с блестящим боди.

Ирина Федишин в платье с разрезом / Фото с инстаграма певицы​

Ирина Федишин в платье с разрезом / Фото с инстаграма певицы