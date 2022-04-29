Ирина Федишин рассказала о "чувстве отвращения" к песням на русском и артистах-изменниках

Украинская певица Ирина Федишин призналась, что больше не может слушать песни на русском. Также она рассказала, какое у нее отношение к певцам, предавшим страну.

Исполнительница Ирина Федишин считает, что украинские певцы, покинувшие страну и живущие в России и отмалчивающиеся о войне, не имеют права быть гражданами Украины.

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Ирина Федишин об артистах и русской музыке

"Такие люди не могут быть гражданами Украины, потому что мы сегодня поняли, насколько это важно – иметь гражданскую позицию и быть патриотом своей страны. Из-за таких изменников мы сегодня имеем проблемы в стране – они сеяли здесь "русский мир", пели русскоязычные песни, мало делали для украинской культуры, а это важно", – отметила артистка.

Ирина Федишин подчеркнула, что сначала россияне пытались сеять на Украине русскую культуру, но теперь приходят сюда на танках.

Россияне всегда делали свои премии, а наши артисты туда носились за теми премиями, потому что здесь им не хватало, тем самым сея "русский мир" в Украине. А россияне знали, что культура – это важно. Они сначала зомбивали нашим людям мозги культурой, а затем заезжают сюда танками, ракетами и снарядами.

– считает звезда.

Артистка призналась, что теперь не может слушать песни на русском языке: "Я не могу теперь слушать русскоязычную музыку. Это реальное чувство отвращения".

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