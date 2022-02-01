Ирина Федишин празднует 35-летие: каким желанным подарком ее удивил муж
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Во вторник, 1 февраля, Ирина Федишин отмечает день рождения. В этот день она сделала выходной от концертного тура, а муж устроил ей романтический сюрприз – цветы, шарики и праздничную коробку с желанным сюрпризом.
Даже в день рождения Ирина Федишин не может позволить себе исчезнуть с радиостанций и инстаграма. С утра ее поздравляли с 35-летием в прямом эфире, однако первым это сделал муж Виталий с сыновьями Юрчиком и Олежиком.
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Ирина Федишин похвасталась подарком от мужа
В гостиной роскошного дома во Львове Ирину Федишин ждал огромный букет красных и белых тюльпанов, шарики в форме сердец. Однако главный подарок Виталий упаковал в гигантскую коробку с надписью "love". В ней была путевка на Мальдивы, о которой звезда мечтала и пела с 2019 года.
Сегодня утром меня ждал очень приятный сюрприз,
– рассказала певица.
Ирина Федишин с подарками от мужа / Фото с инстаграма певицы
Ирина Федишин с подарками от мужа / Фото с инстаграма певицы
Как Ирина Федишин отмечает 35-летие
В день рождения певица сняла дом в Карпатах, куда пригласила только самых родных – семью и родителей.
После шумных гастролей захотелось покоя,
– объяснила артистка в сети.
Интересно, что празднование Ирины Федишин едва не сорвалось. Ее Porsche погрязло в снегу по дороге на гору, на которой расположена вилла. Половину пути семья шла пешком с вещами в руках. После этого именинница пошутила, что они взяли мало мяса на шашлык.
Ирина Федишин в день рождения в Карпатах / Фото с инстаграма певицы
Ирина Федишин с сыновьями в день рождения / Фото с инстаграма певицы