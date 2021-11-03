Ирина Федишин позировала в роскошном платье на пляже: фото из Турции

Украинская певица Ирина Федишин вместе с семьей провела осенние каникулы в Турции. Поскольку погода была пасмурной и артистка не загорала, то решила сделать фотосессию на пляже.

Исполнительница обожает оригинальные фотосессии, показывать красивые аутфиты. А 394-тысячная аудитория подписчиков в инстаграме нетерпеливо ждет ее новых съемок.

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Ирина Федишин позировала в Турции

Артистка обнародовала серию новых фотографий из отпуска. В пасмурный день она устроила фотосессию на пляже. Исполнительница позировала перед камерой, сидя на качелях. Ирина надела длинное белое атласное платье с принтом в черный горошек. Обольстительности аутфиту добавляла объемная черная сеточка в зоне декольте и корсет, который подчеркнул талию. Наряд исполнительница соединила с черными босоножками на каблуке.

Волосы Федишин вложила в роскошные локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и красной помадой на губах. Звезда мечтательно позировала и очаровала красотой.



Ирина Федишин на пляже в Турции / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин на пляже в Турции / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин на пляже в Турции / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Ирины Федишин:

Счастье – здоровье моих родных, когда у них ничего не болит. Когда мы живем под мирным небом и без несчастных случаев. Счастье иметь любящего мужа и детей, работу, которая будет приносить удовольствие. Счастье просыпаться и видеть этот мир, чувствовать его. Счастье встречать рассвет и закат. Каждый человек может делать свой день счастливым, несмотря на все трудности жизни. А что для вас счастье?