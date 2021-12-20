Ирина Федишин позировала в изумрудном платье перед елкой: праздничные фото с сыновьями
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками волшебной праздничной фотосессией с сыновьями. Для нее звезда примерила изумрудное платье.
Популярная украинская певица Ирина Федишин опубликовала новые красочные фото на личной странице. Она показала новогоднюю фотосессию с сыновьями Юрой и Олегом.
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Новые фото Ирины Федишин
Звездная мамочка вместе с сыновьями позировала перед камерой на фоне елки, новогодних декораций и с красивыми подарками в руках.
Для праздничной съемки исполнительница подобрала особый образ. Она появилась в изумрудном платье на тонких бретелях и с пышной юбкой. Серебристая цепочка на шее была удачным дополнением аутфита.
Ирина Федишин уложила белокурые волосы пышными локонами. На лице она сделала шикарный макияж. Знаменитость подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.
Сыновья певицы позировали в новогодних нарядах. Они предстали в одинаковых сине-зеленых свитерах и черных брюках.
Ирина Федишин с сыновьями / Фото из инстаграма звезды
Поклонники активно комментируют посты Ирины Федишин. Под праздничной публикацией фаны также делятся впечатлениями от снимков:
- "Вы такие красивые! Просто сказочные фото";
- "Какие фото красивые";
- "Прекрасные! Вы все очень красивые";
- "Какие все красивые и счастливые. Невероятная семья. Обожаю вас";
- "Какие вы прекрасные и очаровательные".
Текст публикации Ирины Федишин
Праздники приближаются…
Надо так много всего успеть: завершить все дела в старом году, убрать елку, убрать в доме, организовать вкусный стол на праздники, подумать, что надеть на Новый год, что подарить родным, к кому пойти или поехать на праздники и многое другое. Рождественская суета.
Кстати, а вы уже знаете, где будете праздновать Новый Год: дома, в ресторане, у друзей? Или вы еще в раздумьях?