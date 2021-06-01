Ирина Федишин поразила стильным образом в черном платье: яркие фото

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками новыми фото. Она продемонстрировала трендовый аутфит в черном платье с бахромой.

Украинская певица из Львова Ирина Федишин часто публикует на своей странице в инстаграме новые фото, где делится образами. Аутфиты знаменитости могут подойти каждой девушке как на каждый день, так и для светских выходов.

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Образ Ирины Федишин

Артистка позировала перед камерой возле автомобиля с огромным букетом красных роз. Она появилась в черном мини-платье с вырезом на груди и длинными лентами от пояса.

Знаменитость соединила наряд с гетрами в тон и с красно-белыми полосками, а также туфлями на высоких каблуках.

Ирина Федишин распустила длинные волосы и уложила их голливудскими локонами. Она завершила аутфит макияжем. Певица подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы красной помадой.

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Поклонников покорила новая съемка артистки. Об этом они написали в комментариях: