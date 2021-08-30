Ирина Федишин попала в скандал: магазин, где играли ее песни, оштрафовали на 114 тысяч гривен

Известная украинская певица Ирина Федишин столкнулась с волной критики. В одном из магазинов незаконно играли ее песни, за что владельца оштрафовали на 114 тысяч гривен. Звезда прокомментировала ситуацию.

В одном из продуктовых магазинов Микуличина (село возле Яремче) играли песни Ирины Федишин, как оказалось, незаконно. За это владельца заведения оштрафовали на 114 тысяч гривен. После этого на саму певицу обрушилась волна критики.

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Ирина Федишин прокомментировала скандал

Исполнительница решила объяснить, почему ситуация сложилась именно так. Она отметила, что любое коммерческое заведение должно иметь лицензию на использование композиций. Однако владелец магазина не имел этой лицензии и не платил роялти.

"Кстати, таких судебных дел по разным артистам в Украине очень много. В Украине действует закон о защите авторского права, который в этой ситуации нарушили. Нравится этот закон кому-то или не нравится – это уже другая сторона медали. Мне, как и вам, чисто по-человечески жаль владельца, так как сумма не маленькая", – отметила Ирина Федишин.

После того, как звезда узнала о столь крупной сумме штрафа, она обратилась к компании, которой принадлежат авторские права за песни Ирины Федишин. Там рассказали, что владелец магазина еще с марта отказывался получать лицензию, а следовательно – нарушал закон. Сначала ему пришло обычное предупреждение, но когда ничего не изменилось, пришлось подавать в суд.

У нас в Украине не привыкли платить за музыку. Хотя за рубежом такой закон действует. Вы приходите в ресторан, магазин, салоны красоты. Вы не хотите сидеть "на немо", вы хотите слушать музыку. Соответственно эту музыку надо создать, надо кому-то приложить труд,

– отметила артистка.

Ирина Федишин добавила, что лицензию должны получить любые заведения за выполнение чьих-либо песен, как украинских, так и иностранных.

Текст публикации Ирины Федишин

Друзья, хочу сказать сразу, все, кто собирается разводить "бардак" в комментариях у меня на странице, воспользовавшись ситуацией и не до конца понимая ее, но будет позволять себе писать оскорбления в мою сторону, сразу будут заблокированы.

Во-первых: все мои авторские права принадлежат компании Best music, соответственно не я подавала иск на владельца и судилась с ним! И обо всем этом узнала, когда узнали и вы! А оказывается все это дело тянется еще с марта. И никто ко мне не обращался, чтобы как-то помочь в его решении. Но теперь, когда дошло дело до решения суда, кто-то решил всю злость выместить на мне. Многие СМИ, чтобы подогреть интерес, подали информацию так, что люди, не понимая ситуации, восприняли все так, что за песни Ирины Федишин наложили штраф. А на самом деле дело не в песнях, а в том, что владелец магазина не имел лицензии на использование любых произведений. Кстати, таких судебных дел по разным артистам в Украине очень много.

Во-вторых в Украине действует закон о "Защите авторского права", который в данной ситуации нарушили. Нравится этот закон кому-то или не нравится – это уже другая сторона медали.

В-третьих: мне как и Вам, чисто по-человечески, жаль владельца, так как сумма не маленькая. И я спросила у компании, как так? Почему дело дошло до суда и до такого большого штрафа? На что мне ответили, что человеку сообщили, что он нарушает закон, и сначала обошлось просто предупреждением. Предложили заключить договор на получение лицензии. Но человек отказался и продолжал дальше нарушать закон. Соответственно закончилось все решением суда.

В-четвертых: чтобы не попасть в такую ​​ситуацию информация для тех, кто этого не знает. Все магазины, рестораны, гостиницы и другие коммерческие учреждения по Закону Украины должны иметь лицензию на трансляцию любой музыки у себя в заведении. Кто бы там не пел, украиноязычный или иностранный исполнитель – это не меняет сути дела!