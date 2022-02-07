Ирина Федишин показала, как выглядят ее родители: трогательное фото

Украинская певица Ирина Федишин поздравила отца с днем рождения. Артистка опубликовала в сети фото, на котором показала маму и папу.

6 февраля отец знаменитости отпраздновал день рождения. По этому случаю артистка опубликовала на личной странице в инстаграме, за которой следят 400 тысяч пользователей сети, фотографию, где показала маму и папу.

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Ирина Федишин показала родителей

Счастливые супруги позировали в центре Львова, на площади Рынок. Петр вместе с женой мило улыбались. Мужчина предстал перед камерой в черном наряде, а его возлюбленная – в яркой желтой куртке. Видно, что между ними даже после многих лет брака царит любовь, нежность.

В подписи к фото Ирина уважительно обращается к отцу, воздавая ему за все то, что он дает ей в жизни.

Мой папа, поздравляю вас с днем рождения! Очень люблю вас! Спасибо за вашу заботу, любовь, поддержку! Пусть Господь дарует вам крепкое здоровье на долгие годы жизни,

– написала Федишин.



Родители Ирины Федишин / Фото из инстаграма певицы

Напомним, 1 февраля Ирина Федишин отпраздновала свое 35-летие. По этому случаю она вместе с родителями, мужем и детьми отправилась в Карпаты. Там артистка отдыхала посреди гор и каталась на лыжах. Но не обошлось без происшествий. Однажды Ирина вместе со старшим сыном сорвалась с подъемника. К счастью, никто не пострадал.