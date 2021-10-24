Ирина Федишин показала, как провела с семьей осенние каникулы: яркие фото

Певица из Львова Ирина Федишин на осенних каникулах вместе с мужем и сыновьями путешествовала по Украине. В личном инстаграм-блоге артистка поделилась серией ярких кадров.

Ирина Федишин много гастролирует и, когда есть возможность, берет с собой сыновей, чтобы показать им новые интересные места. Пока у Юры и Олега были каникулы в школе, они вместе с мамой отправились в маленький тур и побывали вместе с ней в Умани.

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Осенние каникулы сыновей Ирины Федишин

Артистка обожает активно проводить время вместе с сыновьями. На личной странице в инстаграме она делится с подписчиками эмоциональными моментами. Судя по геолокации, когда Ирина публиковала пост, то находилась в Умани. Там и сделала эти фотографии. В этом городе у нее был концерт, а перед выступлением удалось насладиться солнечным осенним днем.

Федишин с самыми родными фотографировалась на фоне невероятно красивых осенних пейзажей. Под ногами были опавшие желтые листья, напоминавшие, что уже совсем скоро придет зима.

Для активностей звезда выбрала комфортное и теплое платье. Но даже в таком образе Ирина выглядела очень стильно. Она, как всегда, завершила аутфит укладкой и макияжем.

Наши осенние каникулы! Украина такая красивая! Есть куда поехать и на что посмотреть!

– написала Ирина под фото.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями на каникулах / Фото из инстаграма певицы