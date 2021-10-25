Ирина Федишин показала осенний образ на улицах Львова: атмосферные фото

Украинская певица Ирина Федишин позировала на улицах родного Львова. Артистка продемонстрировала стильный осенний аутфит в коричневых оттенках.

Обычно, Ирину фотографирует ее любимый Виталий Човнык. Он много времени проводит вместе с женой, поскольку является еще и ее продюсером. На днях знаменитая пара прогулялась по улочкам Львова.

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Осенний look Ирины Федишин

Выходные во Львове были солнечными, поэтому Ирина решила не упускать случая и прогулялась вместе с любимым. Она позировала на улицах города в костюме светло-коричневого цвета, состоящий из кофты и брюк. Поверх надела пальто в тон, которое не застегивала. Из обуви выбрала черные кроссовки, ведь в них очень комфортно гулять.

Стильный осенний аутфит Федишин довершила аксессуарами: шарфом, шляпой и сумкой. Белокурые волосы она, как всегда, уложила в локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.

Ирина Федишин во Львове / Фото из инстаграма певицы

В комментариях подписчицы артистки засыпали ее комплиментами. Такой осенний образ им изрядно понравился.