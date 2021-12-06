Ирина Федишин показала оригинальный наряд для новогоднего корпоратива: фото в сине-белом платье

Певица Ирина Федишин весь декабрь находится на съемках новогодних программ. На днях она показала неординарный образ, который прекрасно подойдет и для новогоднего корпоратива.

Знаменитости активно снимают новогодние программы, чтобы порадовать поклонников на праздники. Ирина Федишин часто делится кадрами из-за кулис. В частности показывает свои образы.

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Праздничный look Ирины Федишин

Одно из платьев, которое Ирина приготовила для съемок, смело можно надеть на новогодний корпоратив. Артистка позировала в гримерке в оригинальном наряде синего-белого цвета. Платье было длинным и одновременно чрезвычайно соблазнительным, подчеркнуло все прелести тела певицы.

Такой look Федишин соединила с обувью на каблуке. Из аксессуаров на этот раз решила дополнить аутфит роскошными серьгами-кольцами с камешками. Белокурые волосы уложила в роскошные локоны. На лице был вечерний макияж: черные стрелки и блестящие тени на веках, матовая помада на губах.



Ирина Федишин в сине-белом платье / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в сине-белом платье / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в сине-белом платье / Фото из инстаграма певицы