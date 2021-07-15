Ирина Федишин показала красивый летний образ на прогулке с папой: фото в белом платье

Популярная певица Ирина Федишин прогулялась с папой. Они отправились в один из львовских парков. Артистка поделилась редкими фото, а также продемонстрировала безупречный летний образ в белом платье.

Ирина Федишин часто делится с многотысячной аудиторией поклонников яркими кадрами из семейной и творческой жизни. В личном блоге в инстаграме у нее есть разные кадры, которые всегда привлекают фолловеров.

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Фото Ирины Федишин с отцом

Недавно певица из Львова вместе с отцом побывала в Стрыйском парке. Знаменитость сфотографировалась возле красивого фонтана.

Ирина для прогулки выбрала изысканное платье белого цвета. Наряд имел тонкие бретели, красивое декольте и пышную юбку длины миди. Такой look звезда соединила с цветными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Белокурые волосы Федишин уложила в локоны и дополнила прическу широким красным обручем. Среди других аксессуаров ее аутфит завершили массивные красные серьги, сумочка через плечо и солнцезащитные очки, которые Ирина держала в руке. На лице она сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила насыщенной помадой.



Ирина Федишин с отцом / Фото из инстаграма Ирины Федишин



​Ирина Федишин с отцом / Фото из инстаграма Ирины Федишин