Ирина Федишин эмоционально ответила на критику из-за концертов: ее обвинили в "весельях"

Певицу Ирину Федишин обвинили в том, что она "веселится" на своих концертах в то время, когда гибнут воины. Артистка эмоционально отреагировала.

Украинская певица Ирина Федишин продолжает концертную деятельность, в рамках которой собирает средства для защитников. 22 апреля она выступила в Червонограде, но получила критику в свою сторону накануне концерта.

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"Ирина, известно ли вам, что из Червонограда погибли вчера два молодых воина. Как вам будет веселиться в этом городе, совесть есть? Или деньги ее заслонили", - написали Ирине под афишей.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма звезды

Ирина Федишин ответила на критику

Певица эмоционально отреагировала на хейт. Она напомнила о своей потере и подчеркнула, что концерты – это способ борьбы с захватчиком.

Светлая память Героям и искренние соболезнования родным. Мне известно, что каждый день, к сожалению, Украина теряет лучших синих и дочерей. Думаете, вам больше болит этих молодых воинов, чем мне? Когда эту боль я лично чувствую на себе, потеряв на войне двоюродного брата?

– написала артистка.

"Думаете мне очень хочется веселиться? Так вы очень ошибаетесь! Все чего мне хочется, это сделать все возможное и не возможное, чтобы наши ребята не погибали и как можно быстрее наступила победа. Чтобы помочь защитникам с покупкой машин, дронов, тепловизоров и т.д. Эти концерты и для того есть, чтобы эти средства собрать. Может ли Вам дать запрос ребят и Вы сами их закроете?".

Ирина Федишин заявила, что собрала и передала защитникам 957 тысяч евро. Она считает, что не должна оставлять свою работу.

"Думаю, как раз того и ждут враги, чтобы мы закрылись в своем горе, опустили руки, добивали друг друга своими едкими комментариями. И напоследок, эти концерты, не для того, чтобы повеселились. А поддержать друг друга на духе в это тяжелое время, объединиться и сделать доброе дело для ВСУ, почтить память погибших Героев. А также поблагодарить всех, кто борется! И самое важное – это собрать средства ребятам на закупку необходимых вещей, чтобы наши ребята не погибали".