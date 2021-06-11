В голубом платье: Ирина Федишин в нежном образе позировала на фотосессии с сыновьями

Популярная певица из Львова Ирина Федишин позировала в трогательной фотосессии с сыновьями. Для съемки она выбрала красивое летнее платье нежно-голубого цвета, которое подчеркнуло изящную фигуру.

Ирина Федишин любит позировать в разных фотосессиях, делиться яркими кадрами с многотысячной аудиторией фанатов. Чуть ли не каждый день на ее странице в инстаграме появляются новые публикации, на которых она демонстрирует моменты из жизни.

Смотрите также Ирина Федишин ошеломила ярким образом в кардигане и босоножках: фото

Нежный look Ирины Федишин

Звезда позировала на камеру в коротком летнем платье нежно-голубого цвета с короткими опущенными рукавами и принтом в мелкий белый горошек. Такой стильный look соединила с кедами в тон наряда. Платье красиво подчеркнуло изящную фигуру знаменитости, акцентировав на ее длинных ногах.

Белокурые волосы красавица уложила в легкие локоны. На лице Ирина, как всегда, сделала безупречный макияж. На этот раз она накрасила веки коричневыми тенями, а на губы нанесла нюдовую помаду.

Возле звездной мамы позировали ее сыночки – Юрчик и Олежка. Они были элегантно одетые в рубашки и брюки, мило улыбались.

Для просмотра всех фото листайте вправо: