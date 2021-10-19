Ирина Федишин с мужем и детьми каталась на квадроциклах: фото с отдыха

Украинская певица Ирина Федишин с мужем и сыновьями отправилась на отдых. Поскольку у детей каникулы, то звезда решила активно провести солнечные осенние дни.

Певица каталась на квадроциклах в гостиничном комплексе "Застава", недалеко от Умани. Там она вместе с семьей весело провела время.

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Семейные фото Ирины Федишин

Артистка обожает фотографироваться и публиковать разные фото в сети. На этот раз она обнародовала фотографии с семейного отдыха.

Ирина вместе с сыновьями и мужем позировала на квадроцикле. На лицах всех членов семьи сияли улыбки. Похоже, что сыновья исполнительницы изрядно рады таким каникулам.



Ирина Федишин с сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Для отдыха Ирина выбрала комфортный наряд. Она позировала на камеру в черных лосинах, свитере и куртке. Соединила наряд с белыми кроссовками на массивной подошве. Волосы уложила в локоны, а на лице сделала макияж с яркой матовой помадой на губах.

"Осенние каникулы мы проводим очень активно", – написала Федишин под фото.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин / Фото из инстаграма певицы