После гастролей за границей: Ирина Федишин с мужем и детьми прогулялась по Львову
Источник:инстаграмм Ирины Федишин
Певица Ирина Федишин часто ездит на благотворительные гастроли за границу. Артистка вернулась в Украину и с мужем и детьми отправилась на прогулку по центру Львова.
Ирина Федишин активно гастролирует не только в Украине, но и за границей. В новогоднюю ночь артистка выступила в Чехии, а теперь приехала во Львов.
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Ирина Федишин прогулялась по Львову
Артистка и ее родные обожают этот город, поэтому часто гуляют вместе. После возвращения домой они отправились в центр древнего Львова. Хотя атмосфера вовсе не так празднична, как в прошлые годы, ощущение дома дарит теплые ощущения и веру в лучшее. На лице Ирины, ее мужа и сыновей сияли улыбки.
На прогулку исполнительница надела стильную цветную шубку и длинные кожаные перчатки черного цвета. Белокурые волосы уложила в локоны, а на лице сделала макияж со светло-коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах. Довершила зимний аутфит синей сумкой.
Виталик сегодня побрил бороду, чтобы выглядеть моложе. Что скажете? Потому что я за бороду. Прогулялись по Львову, поколядовали,
– написала певица под фотографиями.
Ирина Федишин с мужем / Фото из инстаграмма певицы
Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото из инстаграмма певицы
Где отдыхают звезды после Нового года
- Ведущий Владимир Остапчук и его новая избранница Екатерина встретили Новый год в комплексе отдыха недалеко от Львова. Там они провели несколько дней.
- Григорий Решетник был ведущим новогодней вечеринки в роскошном комплексе, также расположенном недалеко от Львова. Туда приехал вместе с женой Кристиной. На вечеринке присутствовала и блоггерша Саша Бо с мужем.
- Даша Квиткова и Никита Добрынин отпраздновали Новый год дома, а затем отправились к друзьям в Тернополь.