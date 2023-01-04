После гастролей за границей: Ирина Федишин с мужем и детьми прогулялась по Львову

Певица Ирина Федишин часто ездит на благотворительные гастроли за границу. Артистка вернулась в Украину и с мужем и детьми отправилась на прогулку по центру Львова.

Ирина Федишин активно гастролирует не только в Украине, но и за границей. В новогоднюю ночь артистка выступила в Чехии, а теперь приехала во Львов.

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Ирина Федишин прогулялась по Львову

Артистка и ее родные обожают этот город, поэтому часто гуляют вместе. После возвращения домой они отправились в центр древнего Львова. Хотя атмосфера вовсе не так празднична, как в прошлые годы, ощущение дома дарит теплые ощущения и веру в лучшее. На лице Ирины, ее мужа и сыновей сияли улыбки.

На прогулку исполнительница надела стильную цветную шубку и длинные кожаные перчатки черного цвета. Белокурые волосы уложила в локоны, а на лице сделала макияж со светло-коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах. Довершила зимний аутфит синей сумкой.

Виталик сегодня побрил бороду, чтобы выглядеть моложе. Что скажете? Потому что я за бороду. Прогулялись по Львову, поколядовали,

– написала певица под фотографиями.



Ирина Федишин с мужем / Фото из инстаграмма певицы



Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото из инстаграмма певицы

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