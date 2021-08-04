Ирина Федишин на гастролях сфотографировалась с мужем: романтическое селфи из Винницкой области
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Певица Ирина Федишин активно гастролирует по Украине. Сейчас она находится в Винницкой области, где в перерыве между концертами сфотографировалась с любимым, который также является ее продюсером.
Ирина Федишин и Виталий Човнык не стесняются показывать чувства на камеру. Даже после 15-ти лет брака им удается сохранять романтику в отношениях, сполна наслаждаться друг другом.
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Новое фото Ирины Федишин с мужем
Исполнительница и ее возлюбленный много времени проводят вместе, так как вместе работают. Они с удовольствием путешествуют по Украине, изучают ее новые уголки во время гастролей. Отправившись в Винницкую область, Ирина и Виталий сделали атмосферное селфи в одном из заведений, где остановились на обед.
Федишин и Човнык позировали, сидя за столом. Они прижались друг к другу и мило улыбались. Ирина надела кожаный пиджак и топ. Среди аксессуаров выбрала цепочку, браслеты и большие солнцезащитные очки. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж.
Избранник артистки позировал рядом с ней в вишневой футболке. Не видно, с каким низом влюбленные совместили такую одежду, поскольку они изображены не в полный рост.
Ирина Федишин с мужем в Винницкой области / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Подписчики Ирины комментируют публикацию, оставляя комплименты ей и мужу.
- "Невероятная красота!"
- "Вы замечательная пара!"
- "Очень красивая пара!"
- "Супер!"