Ирина Билык выйдет на паркет "Танцев со звездами" с экс-возлюбленным Дмитрием Дикусаром

Украинская певица Ирина Билык и танцовщик Дмитрий Дикусар могут воссоединиться на паркете шоу "Танцы со звездами". Также звезда станет ведущей звездного балкона.

Уже в это воскресенье, 12 сентября, состоится следующий эфир шоу "Танцы со звездами". Он будет посвящен теме любви. Участники будут знакомить зрителей с самыми близкими людьми.

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Ирина Билык во втором выпуске "Танцев"

Ведущей звездного балкона во втором выпуске станет Ирина Билык. Певица будет поддерживать пары на выставлении оценок от судей.

Однако на этом роль знаменитости в эфире не закончится. Известно, что она выйдет на паркет вместе со своим бывшим возлюбленным – Дмитрием Дикусаром. В 5 сезоне он танцует с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. Возможно, звезды станцуют втроем.

Также в выпуске станет известно, выйдет ли на паркет Анастасия Оруджова. На прошлой неделе юмористка травмировала колено.

Отношения Билык и Дикусара

Чувства у пары возникли именно на проекте "Танцы со звездами" в 2006 году. Тогда Ирина Билык отказалась от партнера, а ему на смену пришел Дмитрий Дикусар.

Роман развивался очень стремительно. Уже в 2007 году влюбленные сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро.

Через 3 года пара неожиданно развелась, никак не комментируя новость. По словам Дмитрия Дикусара, их чувства просто остыли.



Ирина Билык и Дмитрий Дикусар / Фото "Главком"