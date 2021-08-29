Ирина Билык вспомнила свою первую работу: кем работала звезда

Украинская певица Ирина Билык рассказала, кем работала еще до того, как стала певицей. Звезда была секретаршей в киевском ЖЭКе. На первую зарплату она мечтала купить себе много лапши.

Известная украинская певица Ирина Билык не сразу получила возможность заниматься музыкой. Несмотря на это, она всегда мечтала о карьере артистки и певицы.

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Ирина Билык о своей первой работе

Исполнительница рассказала, что от исполнения желаний ее часто отказывала мама. Мама Ирины Билык тогда говорила, что для карьеры артистки надо иметь "блат и деньги". Родители певицы были обычными работниками на заводе.

Поэтому Ирина Билык решила работать в киевском ЖЭКе. Там ее устроили секретаршей.

Я не умела печатать, поэтому мне приходилось делать вид, что я умею это делать,

– призналась артистка.

Знаменитость добавила, что на первую зарплату мечтала купить себе много лапши, чтобы наконец наесться: "Я думала, что это будет лучший день моей жизни".



Ирина Билык / Фото из инстаграма Ирины Билык

Отметим, что младший сын Ирины Билык начал модельную "карьеру" в свои 5 лет. Табриз недавно снялся в рекламной фотосессии. Впервые мальчик получил гонорар – он заработал 1 000 гривен. На эти деньги 5-летний Табриз купил робота-трансформера, пастилу и смурфика.