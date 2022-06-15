Ирина Билык поругалась со Славой Деминым: как он обидел певицу

У Славы Демина отличные отношения с украинским шоу-бизом, но Ирина Билык его недолюбливает. Все потому, что он якобы унизил ее в интервью с Юрием Никитиным.

За 20 лет на радио Слава Демин успел пообщаться со всеми топовыми звездами украинской музыкальной индустрии. Он частый гость на светских вечеринках, а с недавних пор и на телевидении. Еще перед Новым годом он пересекся с Ириной Билык на съемках одного телепроекта и узнал, что она обижена на него.

Читайте также Слава Демин признался, что писал подруге Ани Лорак в начале войны: какова была ее реакция

Чем Слава Демин обидел Ирину Билык

"Там было много звезд. Я с одними поздоровался, с другими, вижу – Ира. Я говорю: "Ой, Ирочка, привет!" Она мне: "А с тобой я не хочу общаться". Так кокетливо", – вспомнил ведущий.

Потом я узнал, что Ира на меня обижена, потому что когда я брал интервью у Юры Никитина, у меня был вопрос типа: "Почему у Ирины Билык после того, как она перестала работать с тобой, нет больше хитов?" Иру это очень сильно, я думаю, задело,

– объяснил Слава Демин.

Он думает, что Билык имеет полное право обижаться за него за столь острое построение вопроса, но объясняет, что это часть его работы. Сделать ей больно ведущий точно не хотел.

"Моя работа как интервьюера – задавать разные вопросы, в том числе компрометирующие. Главная задача гостя – выкрутиться. Это моя работа. От этого мое отношение к Ире совершенно не меняется. Я к ней отношусь с огромным уважением, с огромной любовью", – подчеркнул Слава Демин.

Что Никитин ответил Демину в интервью

В ноябре 2020 года Слава Демин сказал Юрию Никитину: "Сейчас Ирина Билык выпускает новые песни, и они, я понимаю, что Ира после этого обидится, не так заходят, как те песни, которые были раньше".

"Я не анализирую сейчас творчество Иры. Я точно так же, как ты, просто смотрю на все, что происходит. Да, такого тотального присутствия в медиа нет. Но, во-первых, это не всегда хорошо, а во-вторых, карьера любого артиста развивается волнообразно. Невозможно всегда находиться на гребне, рано или поздно будет спад. Это надо понимать", – ответил ему музыкальный продюсер.