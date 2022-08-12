"Ваш зять оказался г*мном": Ирина Билык обратилась к маме Наташе Королевой на концерте в Майами

На днях Ирина Билык выступила в Майами вместе с Ассией Ахат и Олегом Скрипкой. На их благотворительный концерт пришла мама певицы-предательницы Наташи Королевой. Удивительно, но Людмила Порывай зааплодировала, когда ее зятя Тарзана назвали г*мном.

Если киевлянка Наташа Королева тихонько сидит в россии и умалчивает войну в Украине, то ее муж-стриптизер Тарзан (настоящее имя – Сергей Глушко) открыто поддерживает так называемую "спецоперацию" владимира путина и геноцид украинского народа. Поэтому Ирина Билык не смолчала и напомнила его теще, что он г*мно.

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Ирина Билык назвала Тарзана г*мном, а его теща зааплодировала

Маму гастролерши Наташи Королевой Ирина Билык представила своей подругой, но удивилась, что та пришла на ее концерт в Майами. Со сцены она назвала Тарзана г*мном и похвалила Людмилу Поривай за патриотическую позицию.

Вы очаровательны, несмотря на то, что ваш зять оказался г*мном. Я и все украинцы знают, что вы всем сердцем поддерживаете Украину. Если бы побольше таких мамочек было там, за границей, вы понимаете, где именно, думаю, что мы все жили бы в мире, любви,

– заявила певица со сцены.

После этих слов Ирина Билык передала микрофон маме Наташе Королевой, и та публично призналась, что, в отличие от своей дочери, всем сердцем переживает за родную Украину.

Я очень переживаю. У меня все родные – моя сестричка, мои внуки, мои племянники – в Украине. Я сердцем и душой с ними всегда – каждый день, каждую секунду. И я сегодня так рада, так благодарна, что вы все пришли посмотреть на наших звезд, которые отдают свое сердце, душу, поют столько лет и верны нашей маме Украине. Слава Украине,

– произнесла Людмила.

Интересно, что на благотворительный концерт в поддержку Украины Людмила Порывай пришла в патриотическом образе – в желтом платье и с голубым шарфом.

– дирижер, телеведущая и заслуженная артистка Украины. Она открыто поддерживает Родину в США, где живет уже несколько лет – одевает вышиванку на Пасху и позирует с сине-желтым флагом.