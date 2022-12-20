Иранскую актрису Таране Алидусти из оскароносного фильма задержали за пост в инстаграме

С сентября в Иране бушевали протесты на фоне смерти Махсы Амини, которую правоохранители избили за неправильное ношение хиджаба. 8 декабря казнили первого митингующего. На это отреагировала актриса Таране Алидусти, за что ее и задержали.

38-летняя Таране Алидусти, сыгравшая в оскароносном фильме "Коммивояжер", всего-навсего опубликовала пост в инстаграме. Она попросила международные организации прийти в себя после казни первого протестующего против действующего режима. К смерти его приговорили за якобы "ведение войны против Бога".

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Иранскую актрису задержали за пост в инстаграме

Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, наблюдающая за этим кровопролитием и не принимающая меры, является позором для человечества,

– написала Таране Алидусте в профиле.

Таран Алидусти арестовали за пост в инстаграме / Фото из соцсетей

Через несколько дней после публикации актрису арестовали из-за "отсутствия доказательств ее утверждений". "Некоторые знаменитости делают заявления без доказательств и публикуют провокации, за что и были арестованы", – говорится в сообщении Государственного информационного агентства Far News Agency.

Напомним, ранее Таран Алидусти опубликовала в инстаграме фото без хиджаба и с плакатом с надписью "Женщины, жизнь, свобода". Так она продемонстрировала поддержку протестному движению. После посте о Мохсене Шекари ее аккаунт, где было 8 миллионов фолловеров, удален.

Алидусти из фильма "Коммивояжер" сознательно не уезжала из страны, объясняя это так: "Я буду поддерживать семьи арестованных и убитых и требовать справедливости для них. Я буду бороться за свой дом и заплачу любой ценой за свои права".