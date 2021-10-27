Иракли Макацария с возлюбленной позировал на "Танцах со звездами" в Грузии: фото пары

Любимец женщин Иракли Макацария стал судьей 10 сезона "Танцев со звездами" в Грузии. На открытие шоу он приехал вместе с любимой Лизой Чичуа, которая поддерживала его в зале.

В Украине Иракли был участником 5 сезона "Танцев со звездами" в 2018 году и занял третье место. Теперь мужчина оценивает участников в родной Грузии.

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Иракли Макацария с возлюбленной на "Танцах со звездами"

Герой "Холостяка-6" позировал рядом с любимой на главном паркете Грузии. Лиза пришла поддержать любимого в черных обтягивающих брюках и красном пиджаке с принтом в клеточку. На плече у нее была черная маленькая сумочка.

Волосы красавица собрала в аккуратную прическу сверху. На лице сделала макияж в натуральных оттенках с акцентом на глазах. Среди украшений решила добавить образу изюминку с помощью сережек.

Открытие 10-го юбилейного сезона "Танцев со звездами" в Грузии,

– написал Иракли под фото.



Лиза Чичуа и Иракли Макацария / Фото из инстаграма Иракли Макацарии

Подписчики Макацарии активно комментируют публикацию. Они отмечают, что Иракли и Лиза очень похожи.