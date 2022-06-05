Иракли Макацария рассказал, как Грузия и грузины помогают Украине в войне

Бывший участник "Холостяка" Иракли Макацария рассказал, какую роль грузины играют в войне с Украиной. Он подчеркнул, что народ Грузии также страдал от российских захватчиков, потому как никто другой понимает Украину.

Участник "Холостяка" Иракли Макацария рассказал, как грузины относятся к русско-украинской войне. Он подчеркнул, что война России с Грузией дала понять народу страны, кого следует поддерживать в такой ситуации.

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Как грузины поддерживают Украину

Проходивший через войну народ, испытывавший на себе эту ситуацию и страх, и непонимание, и отрицание, и все эти эмоции... Грузия единогласно полностью поддерживает Украину, украинский народ,

– сказал Иракли Макацария.

Бывший "Холостяк" вспомнил, что еще 24 февраля услышал и увидел, как по улицам шла толпа с украинскими и грузинскими флагами.

"Мы увидели консолидацию грузинского народа – люди вышли проявить свою позицию и показать Украине, что она не одна... Мы через все это проходили. Люди понимают уровень трагедии, который сейчас происходит в Украине. В Грузии было создано много фондов. Я смотрел статистику: по процентному соотношению населения, Грузия была на первом месте по почтовым отправкам гуманитарной помощи в Украину", – поделился Иракли.

Макацария также ответил на упреки, что грузинские власти недостаточно поддерживают Украину: "Я не политик и, возможно, я в чем-то ошибаюсь, но многие не знают, что очень большое количество санкций уже было принято грузинским государством против России. Потому что у нас это все происходило еще в 2008 году. И у нас все эти отношения экономические были перекрыты. Возможно, какие пути восстановления у каких-то конкретных лиц были. Я не знаю".

Как Иракли помогает украинцам

Продюсер и режиссер признался, что видел обвинения в том, что Грузия поддерживает контрабандные потоки из России.

Если, не упаси Бог, это будет правдой, поверьте, что я буду первым, кто будет стоять и протестовать этому. Но я не увидел улик, что это происходит. Сказать можно что угодно. Я бы хотел, чтобы все делали гораздо больше, включая государство, для того чтобы помочь Украине,

– добавил он.

Мужчина рассказал, что с другом создал благотворительный фонд "Спасем Украину", который только за первые несколько дней собрал значительную сумму: "Мы сделали благотворительный марафон и через несколько дней мы собрали до 150 тысяч долларов".