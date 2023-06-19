Jerry Heil оценила выступление TVORCHI на Евровидении-2023 и призналась, пойдет ли снова на Нацотбор

Популярная певица Jerry Heil в этом году также боролась за право представлять Украину на Евровидении-2023, но победили TVORCHI, уехавшие в Ливерпуль и занявшие там 6 место. Jerry Heil оценила выступление группы и рассекретила, планирует ли снова идти на Нацотбор в следующем году.

Об этом Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) рассказала в эксклюзивном интервью 24 Канала. Она признается, что TVORCHI хорошо представили Украину на Евровидении-2023.

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Jerry Heil оценила выступление TVORCHI

Певица заявила, что выступление украинской группы на Евровидении-2023 было очень достойным.

Классно был сделан номер, хотя они практически ничего не меняли, но оно еще и на нацотборе выглядело круто. Мне за их выступление было совершенно не стыдно. Я смотрела и думала: "Класс",

– призналась Jerry Heil.

На вопрос, победила бы Украина, выступая Jerry Heil, артистка ответила, что не уверена. "В какой-то момент я даже обрадовалась, что я не участвовала в Евровидении-2023. Это была прямая сложная борьба, много крутых артистов", – высказалась она.

Выступление TVORCHI на Евровидении-2023: видео

Как Jerry Heil отреагировала на победу Лорина? По словам певицы, ее трек действительно победный. Она прокомментировала, считает ли песню Лорин плагиатом на трек Мики Ньютон.

"Написать что-то новое – нереально. Весьма вероятно, что они могли когда-то услышать эту песню Мики Ньютон, и оно где-то отложилось в мозгу. Ты же не можешь это контролировать. Проходит, например, 10 лет и ты даже не помнишь, откуда это в тебе... Так работает мозг – он будто собирает информацию и "формирует" из пяти песен одну", – сказала Jerry Heil.

Будет ли Jerry Heil снова участвовать в Нацотборе

Звезда еще не знает, будет ли точно участвовать в Нацотборе на Евровидение-2024, однако не исключает этого.

Не знаю. Только если почувствую, что могу написать песню, которая представит достойно Украину. Сейчас это сверхвысокая ответственность,

– ответила Jerry Heil.

Напомним, что Jerry Heil участвовала в Нацотборе, однако так и не смогла одержать победу. Уже в финале конкурса певица заняла третье место. Сразу после объявления победителя она поблагодарила украинцев за 9 баллов из 10 возможных и заявила, что сделала все, чтобы достойно выступить. Тогда Яна не сдержала эмоций и расплакалась.