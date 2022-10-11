Единственная преграда – язык, – Наталка Денисенко рассказала, почему не едет работать за границу
Актриса Наталка Денисенко является звездой многих украинских сериалов. Если бы она хотела, то уже давно могла бы сниматься за границей, но остается в Украине. Сейчас стремится помогать ВСУ приблизить победу.
Съемки нового сезона сериала "Крипосна" проходили во время войны. Поскольку в Украине опасно, актеры отправились в Польшу, где организовали продолжение съемочного процесса. После съемок Наталка рассказывала, что теперь опыт работы с европейскими кинематографистами, но о продолжении карьеры не в Украине пока не задумывается. Деталями поделилась в интервью 24 каналу.
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Наталка Денисенко о работе за границей
Муж Наталки – Андрей Фединчик с первых дней полномасштабной войны служит в ВСУ. Актриса воспитывает сына и приобщается к разным благотворительным событиям, где собирают средства на помощь украинской армии.Полное интервью с Наталкой Денисенко читайте в рамках проекта "Интервью24".
Денисенко подчеркнула, если бы у нее было огромное желание, то уже давно снималась бы в каком-нибудь польском сериале. Ее коллеги, стремящиеся продолжать работать, так и делают. Но у Наталки сейчас другие приоритеты. Она хочет быть в Украине, помогать. Возможно, после победы будут рассматриваться варианты работы за границей.
Единственная преграда – язык. Но, с моим опытом, думаю, что могла бы с этим справиться. Но пока подобных планов нет. Хочу сниматься в украинском кино и сериалах,
– подчеркнула Денисенко.
Наталка Денисенко на съемках в Польше / Фото из инстаграмма актрисы
Актриса также анонсировала, что скоро начнут съемки нового украинского сериала, в котором она играет роль. Наталка верит, что кинематограф сможет вернуться к жизни.
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