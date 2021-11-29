Интервью с Геннадием Витром: дружба с Винником и Данилко, шоу-бизнес, семья, клип с артистами

Геннадий Витер – украинский певец, телеведущий и телепродюсер. В эксклюзивном интервью для 24 канала артист рассказал о дружбе с Олегом Винником и Андреем Данилко, о знакомстве со звездамимировой эстрады и о клипе, в котором снялись коллеги.

Как знаменитости ведут себя вне камер, чем Андрей Данилко отличается от Верки Сердючки, настоящий ли Олег Винник на сцене, где Оля Цибульская поцеловалась с Павлом Зибровым – обо всем этом и многом другом в интервью с Геннадием Витром, который известен как Gena Viter.

Не пропустите Интервью с Екатериной Кухар о "Танцах со звездами": фаворит, прямые эфиры и новый сезон

Начало работы на телевидении и знакомство со звездами

В 2007 году вы начали работать на телевидении. Как вы можете описать тогдашнюю ситуацию в этой индустрии?

На телевидение я попал случайно. Никогда даже не мечтал о работе там. Одна из моих близких подруг предложила записать интервью с известными людьми, потому что контактировавший с артистами журналист заболел. Поскольку имею хорошую коммуникацию, дружу со многими, то согласился. Тогда думал, что это только на один раз. Но через две недели мне предложили постоянное место работы.

Конечно, ситуация в 2007 году отличалась от той, которая есть сейчас. Тогда я лично по-другому относился к телеиндустрии, не понимал, как работает этот бизнес. Для меня все было новым, был интерес, желание чего-то достигать, возможность общаться с большим количеством людей, меня стали узнавать на улице.



Геннадий Витер / Фото JetSetter.ua

С тех пор вы, вероятно, начали посещать разные события, где было много известных людей. С какими звездами шоу-бизнеса познакомились первыми?

Когда-то была юмористическая телепередача-сериал "Шоу долгоносиков". И я мечтал познакомиться с актерами оттуда. Так и вышло. Это дало толчок посещать театральные кружки, ходить на спектакли. Они привлекали меня к своим выступлениям.

А из звезд тогда мегапопулярной была Ирина Билык.

Каково было первое впечатление от встречи с Ириной и не было ли оно обманчивым?

Я никогда заочно не очаровываюсь людьми. Могу любить творчество, но не воспринимать человека как личность, потому что он не является для меня ориентиром, идолом.

Ирина покорила меня простотой, искренностью, умением начать разговор и поддержать его. Между нами не было отношений: она – звезда, а я – никто, только чему-то учусь. Наверное, это одна из немногих артисток, которая умеет создавать вокруг себя уютную атмосферу. Она всегда интересуется не только творчеством собеседника, но и его жизнью вне сцены. И это очень важно.

Людям всегда интересно узнавать закулисье отношений между известными людьми, какие они в кругу друзей, знакомых, коллег. Какая атмосфера царит на светских событиях?

Украинский шоу-бизнес – это "террариум", где существует большое количество "тарантулов", "кобр", "анаконд", где каждый готов друг друга укусить, ранить. Я же не строю отношений, которые подобны на эти.

Общаюсь только с теми людьми, с которыми мы дышим одним воздухом, с которыми действительно приятно разговаривать. У нас нет соревнования кто круче. Для меня – это семья, к которой могу отнести Андрея Данилко, Олега Винника, Олю Полякову, Диму Монатика, Сергея Танчинца. С этими людьми мне комфортно разговаривать, между нами нет понятия статусности. Для меня это не звезды, а люди, которым интересна моя жизнь. Никогда никому не поклонялся. К примеру, не понимаю, почему поклонение должно быть перед президентом. Да, его нужно ценить, уважать, ведь выбрали всенародно. Это тот человек, который должен вести страну вперед. Но у меня точно никогда не будут дрожать руки во время встречи нашего гаранта. Так же у меня нет ощущения волнения, когда рядом артист. Я общался с большим количеством мировых звезд, среди которых Мадонна, Леди Гага. И никогда не было ощущения, что они ко мне относятся неправильно. Это такие же люди, как мы. Все одинаковые.



Геннадий Витер / Фото пресс-службы артиста

К примеру, Оля Полякова очень импульсивная и, глядя на нее, могут возникать разные эмоции. Но для меня это друг, с которым легко говорить на разные темы. Но, зная характер Оли, всегда нужно быть готовым к ее жестким шуткам. Однако на это точно не нужно обижаться.

Между артистами часто возникают скандалы, которые активно обсуждаются в сети. Как вы относитесь к публичным выяснениям отношений между коллегами?

Это естественная составляющая шоу-бизнеса. Презентовать какую-то песню – мало. Все равно нужно показывать отношения с родными, друзьями. Это тот мир, в который аудитория хочет погрузиться. В моей жизни есть правило: всегда открыто говорить о конфликте, если он есть.

Отделяете ли творчество артистов от их человеческих качеств?

Есть артисты, творчество которых мне нравится, но как люди не импонируют. Но это не значит, что в дальнейшем я не буду воспринимать музыку, которую они представляют. Умею разделять личное и эмоциональное.



Геннадий Витер на съемках фильма / Фото пресс-службы артиста

Где в большинстве своем начинаются товарищеские отношения между знаменитостями? Может, это публичные мероприятия, концерты, ТВ-шоу, соцсети?

Каждому из нас что-нибудь нужно. И именно это наверняка является моделью поведения и умением находить общий язык, договариваться. Самое главное, чтобы не было конфликтных ситуаций или каких-либо моментов, за которые может быть стыдно. Следует говорить обо всем сразу честно, глядя в глаза.

Бывают ситуации, когда делаете что-нибудь в коллаборации, человек обещает одно, а через некоторое время без предупреждения меняет планы. Это неприятно, но такова жизнь и это определенная закалка. Лично я делаю вывод, что с человеком нельзя начинать деловые отношения.

Репутация – очень тяжелая вещь. Сначала вы работаете на нее, а потом она на вас. Я всегда стараюсь, чтобы все действия и поведение не приносили дискомфорт людям рядом.

Дружба с Винником, Данилко и Поляковой

С кем из известных людей находитесь в близких отношениях?

Есть три человека, которые на все события моментально реагируют. Мы следим за жизнью друг друга: Олег Винник, Оля Полякова и Андрей Данилко. Они всегда рядом. Не просто коллеги, это друзья, семья. Понимаю, что могу позвонить им в любой момент. Они тоже. И мы будем слышать друг друга не только в рабочих вопросах, но и личных.

Олег Винник любимец миллионов женщин, собирает аншлаги на концертах. А какой Олег в кругу друзей?

На сцене он настоящий, такой, как и в жизни. Но вне сцены с ним можно поговорить на очень личные темы. Конечно, эту информацию я не буду распространять, поскольку Олег хочет оставить ее в тайне. Чтобы обнародовать все, нужно обладать очень предательскими чертами. Мы все прекрасно понимаем, что чем больше успех человека, тем больше интереса к нему. Но есть что-то слишком личное и родное, что можно рассказать только самым близким.



Геннадий Витер и Олег Винник / Фото из инстаграма артиста

Олег очень простой, искренний, всегда всем интересуется. На все события в моей жизни очень быстро реагирует. Для меня не проблема сорваться ночью и приехать к Олегу, чтобы обсудить какую-нибудь тему, потому что для него это важно. То же он сделает и для меня. Есть черты, которые делают артиста настоящим. Этим людям хочется верить, у них нет фальши, поэтому они и становятся любимцами миллионов. Не играют, а живут. Олег живет сценой, на сцене очень любит людей, для которых творит.

Какая история, связанная с Винником, вам запомнилась больше всего?

Год назад я приехал к Олегу в гости. Мы тогда обсуждали общие планы и мне позвонила по телефону мама. Я сказал: "Мамочка, извини, не могу сейчас говорить, позже перезвоню". И услышал от Олега: "Стоп". Он взял трубку и разговаривал с моей мамой. Когда диалог закончился, я еще минут пять просто сидел и молча смотрел на него. Будь он бездушным человеком, то он бы просто отмахнулся и сказал: "Да, конечно, позвонишь маме позже". Для меня это определенный показатель умения дружить, быть настоящим и честным.

Вот такие моменты запоминаются больше всего. И когда совсем недавно мама ушла из жизни, Олег первым написал мне.

Также дружите с Андреем Данилко. Какие основные отличия существуют между Данилко и Веркой Сердючкой?

Для меня Андрей – уникальный человек. Без проблем могу зайти к нему в гримерную. Мы часто созваниваемся, постоянно переписываемся, обсуждаем какие-нибудь вещи. Но когда захожу в гримерку и вижу Верку Сердючку, нахожусь в ступоре. Для меня это любимица всего мира, тот образ, который очень люблю, который помогает мне в трудные моменты улыбнуться. Это две совершенно разные планеты: с Андреем могу говорить обо всем, что угодно, а перед Сердючкой – закрывается рот.

И это мастерство Андрея, который на самом деле является великим артистом. Похоже, что это единственный человек, к которому я должен заходить со стуком, перед которым это чувство ступора. Это тот персонаж, который влюбил в себя практически весь мир.



Геннадий Витер и кукла в виде Верки Сердючки / Фото пресс-службы артиста

Шоу-бизнес и личная жизнь

Вы, Олег и Андрей одни из тех знаменитостей, которые держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Почему вы себе выбрали такую ​​позицию?

Потому что это очень интимное. В меня могут лететь любые камни, меня могут унижать, оскорблять, выражать свое мнение. И даже если мне что-то не нравится, все равно буду слушать. Но самое ценное, что у меня есть – это семья, мой дом. Мне хочется оберегать самых родных, потому что они все воспринимают очень близко к сердцу. Если я понимаю, что некоторые моменты являются лишь пиаром, не стоит учитывать их, то самые родные будут волноваться. Максимально оберегаю их от этого. Для меня важно, чтобы они улыбались, поэтому не хочу показывать их общественности. Обо мне могут говорить что угодно, но семья – это тот мир, который не хочу ни с кем делить.

Понимаю, что многих интересуют личные темы, но я отвечаю только так, как могу. Чтобы свое сберечь.



Геннадий Витер на сцене / Фото пресс-службы артист​а

По-вашему, почему некоторые известные люди наоборот активно рассказывают о личной жизни?

Может быть, не хватает всплесков в творчестве. Когда есть какие-то неудачи, вероятно, любая творческая личность готова на максимум для того, чтобы привлечь внимание аудитории. Артистам это важно. Для меня тоже, но стараюсь находить другие варианты. В такие моменты большую роль играет команда звезды, которая управляет и понимает, что необходимо показать аудитории. Конечно, когда уже ничего не осталось и нечем удивить, проще все рассказать о семье.

Но я скорее буду днем ​​и ночью упорно работать, искать песни, придумывать коллаборации, инфоприводы и сам за это буду отвечать, чем привлекать самое ценное. Родные любят, оберегают, делают для меня все. А над работой буду думать с командой.

Клип, в котором снялись звезды украинской сцены

В сентябре этого года вы представили новую видеоработу на песню "Больше 30". В ней снялись многие коллеги, вместе с которыми вы были в составе звездной сотни на шоу "Співають всі!". Идея этого видео появилась именно на этом проекте?

Песню я написал еще весной. Но никак не мог найти идею для клипа. Любая видеоработа должна быть частью жизни артиста, иначе выйдет сказка, у которой не всегда положительный финал.

Когда на "Співають всі!" посмотрел на коллег, понял, что у нас прекрасный шоу-бизнес, есть люди, с которыми можно пообщаться на разные темы, объединить их. Говорят, что шоу-бизнес – это одна большая кровать. Я с командой решили "затащить" этих людей в "кровать". Тем более в шутку говорят, что за мою помощь надо со мной переспать. Вот и звездам и пришлось сделать это в клипе. На съемочную площадку приехали Павел Зибров, Оля Цибульская, Анастасия Приходько, Владимир Остапчук, Наталья Могилевская, Анна Тринчер, Мила Кузнецова.



Геннадий Витер на съемках клипа / Фото пресс-службы артиста

Главный смысл этой работы – ко всему относиться с иронией. Когда человеку 18 – 20 лет, он только делает первые шаги во взрослой жизни, кажется, что после 30 все закончится. Но на самом деле до 30 лет можно получить образование, построить семью, дом, путешествовать. И уже после этого возраста будто открывается дыхание и приходит осознание того, что теперь можно наслаждаться этой жизнью. Самое главное, чтобы людям вокруг тоже было комфортно.

К сожалению, в мире много токсичных людей. Я стараюсь избегать и исключать их из круга общения. Жизнь прекрасна только тогда, когда можно улыбнуться любому, даже незнакомому, человеку. Надо научиться делать добрые дела не потому, что это нужно кому-то, а потому, что это может помочь другому человеку воплотить в жизнь какую-то мечту. Необходимо помнить, что улыбка способна осчастливить других. Мир прекрасен и ему помогают существовать улыбкой, любовью, открытой душой.

Да, шоу-бизнес – это одна большая кровать и у каждого свои роли, но при правильном сочетании этих ролей и определенной гармонии он может превратиться в настоящую семью.

Gena Viter – "Больше 30": смотрите видео онлайн

Из-за насыщенных рабочих графиков артистов трудно собрать вместе. Как вам удалось это сделать?

Они не знали, что будет происходить. У меня репутация человека, которому доверяют. Никогда не заставлю делать кого-то то, на что сам не подписался бы. Сначала их отношение было скептическим, не знали, что делать, но потом расслабились и даже реализовывали собственные идеи.

Анастасия Приходько, которая никогда не танцевала, станцевала в моем клипе. Очень этого стыдилась и боялась. А Оля Цибульская поцеловалась с Павлом Зибровым.

Самым трудным и важным моментом была премьера клипа. Я очень волновался, но в итоге все остались довольны. Никто не выглядел плохо. Круто, когда друзья и коллеги могут отрываться вместе со мной. Я всегда откликаюсь на их просьбы и для меня было важно то, что они поступили так же. Не потому, что нам друг от друга что-нибудь нужно. Просто лучше этот мир делают люди, которые умеют слушать и помогать друг другу.

Сколько времени длились съемки и были ли какие-то проблемы во время них?

Съемки продолжались 16-17 часов. Конечно, не обошлось без инцидентов. Коллеги решили бросить меня в бассейн. Перед тем я спрашивал режиссера, глубокий ли он, и он заверил, что по шею. Меня бросили с высоты и, как оказалось, глубина бассейна была даже не по пояс. Тогда очень сильно ударился копчиком и, к сожалению, все услышали мои нецензурные высказывания. Но через 15 минут мы продолжили съемку. Как говорится: "Жизнь продолжается и шоу должно продолжаться".

В подписи к клипу вы поблагодарили всех, кто стал его частью, назвав этих артистов "друзьями". По Вашему мнению, дружба в шоу-бизнесе существует?

Если дружба настоящая, то она не оборвется. Другу можно простить все. Да и настоящий друг не будет обижаться, не будет злиться, а позвонит по телефону и выяснит, что произошло. Прервать общение, не имея какого-либо объяснения ситуации, – самое глупое в мире.



Геннадий Витер с Приходько и Остапчуком / Фото пресс-службы артиста

В шоу-бизнесе каждый "сражается" за свою аудиторию, стремится "вырвать" ее. Но это должна быть здоровая конкуренция. Нет смысла уничтожать коллег, потому что аудитория сама выбирает, чьему творчеству отдавать предпочтение. Надо просто работать.

Когда я общаюсь с коллегами, то слышу логические мысли, которые точно не звучат так: "Я ничего не буду говорить, потому что ты станешь суперзвездой, а я не получу своего слушателя". Мы искренне радуемся победам. Мы можем прийти друг к другу на концерт, подарить цветы, поздравить с премьерой, позвонить просто так. В этом и есть дружеские отношения. Это очень важно. К сожалению, не все на такое способны. Но мне везет. Думаю, дружба в шоу-бизнесе таки существует, несмотря на то, что это та среда, где каждый готов укусить.