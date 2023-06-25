Родила дочь российскому олигарху и молчит о войне: где сейчас "Мисс Украина" Инна Цымбалюк

Инна Цымбалюк родом из Черновцов, но давно уже не живет в Украине. Модель в 2013 году вышла замуж за российского бизнесмена Игоря Пестрикова, которому родила дочь. Раньше Инна принимала участие во многих конкурсах красоты от Украины, а теперь молчит о войне.

О "Мисс Украина Вселенная 2006" за последние несколько лет слышно немного, передает 24 Канал. Ведь Инна Цымбалюк вышла замуж за российского олигарха, переехала в Москву и забыла родную страну.

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Позиция Инны Цымбалюк по поводу войны

О полномасштабной войне России против Украины Цымбалюк тоже молчит. Хотя после 24 февраля модель опубликовала молитву на украинском языке.



Инна Цымбалюк написала молитву на украинском / Скриншот поста

Впрочем, она ни разу публично не осудила агрессию России и выставляет только личные фото и видео в Инстаграм. Сейчас Инна отдыхает в Латвии.

Отметим, что 11 июня моль праздновала день рождения, ей исполнилось 38 лет. В соцсетях на русском языке она опубликовала пост об этом дне и показала видео с празднования.

На днях, а именно 15 июня, модель опубликовала стихотворение украинского писателя Василия Симоненко. Похоже, что украинский язык Цымбалюк еще не забыла, однако за полтора года полномасштабной войны так и не решился высказаться об российской агресии.



Инна Цымбалюк вспомнила украинское стихотворение / Скриншот поста

Что известно об Инне Цымбалюк

Когда-то Инна была достаточно известна в украинском инфопространстве. В частности:

она работала в шоу "Танцую для тебя" на 1+1,

была соведущей Савика Шустера в проекте "Третий тайм",

вела прогноз погоду на "Интере" и программу "Звездный патруль" на ICTV,

но самую большую популярность девушке принес проект "Королева бала" на телеканале ТЕТ, где она собирала одиннадцатиклассниц на выпускной.

Основное направление Цымбалюк – моделинг. После победы на "Мисс Украина Вселенная-2006" Инна отправилась представлять нашу страну в Лос-Анджелес, США, где вошла в топ-20 финалисток.



Инна Цымбалюк на "Мисс Украина Вселенная-2006" / Фото из соцсетей

Украинка могла бы и дальше достигать высот, но выбрала другой путь. В 2013 году Цымбалюк вышла замуж старшего на 19 лет российского олигарха Игоря Пестрикова, обвиняемого в хищении миллионов.

Пара познакомил российский певец Александр Буйнов, который с 2014 года активно поддерживает российскую агрессию против Украины и путинский режим. Супруги имели с ним дружеские отношения, потому что раньше модель часто публиковала с Буйновым общие фото.

Впрочем, после замужества Инна часто наведывалась на Родину. Она проживала в трех странах: Украине, России, Франции. Но уже в 2015 году она осела в Москве, где решила родить дочь.



Инна Цымбалюк с дочерью / Фото с ее инстаграммы

О личной жизни Цымбалюк рассказывает мало. Через десять лет она ни разу не публиковала фото с мужем-россиянином, хотя иногда показывала снимки дочери.