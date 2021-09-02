Индийский актер Сидхарт Шукла умер в 40 лет: причина смерти

Популярный в Индии актер Сидхарт Шукла умер в четверг, 2 сентября. Ему было всего 40 лет. Его сердце остановилось в Мумбаи. Причину смерти узнавайте ниже.

В больнице Купера лишь констатировали смерть 40-летнего Сидхарта Шукла. Медики не успели бы спасти актера, ведь он скоропостижно умер от сердечного приступа.

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Коллеги звезды из теле- и киноиндустрии публично выражают свои соболезнования и шок от того, что он умер в таком молодом возрасте.

"Это очень шокирует. Словами нельзя описать шок и ощущение потери его близких и родных! Пусть покоится с миром", – эмоционально написал Манодж Баджпай в твиттере.

Что известно о Сидхарте Шукле

Съемки в драматическом сериале Babul Ka Aangann Chootey Na принесли актеру первую волну популярности 2008 года.

Через шесть лет он дебютировал в Болливуде – в комедийной ленте "Невеста Хампти Шармы", прославившей его за рубежом.

Сидхарта Шукла снимался во многих индийских телешоу, в которых боролся за победу и безумную народную любовь.

Звезда Болливуда не был женат и у него не было детей. У него осталась мама и две сестры.

Сидхарт Шукла с мамой / Фото из инстаграма покойного актера