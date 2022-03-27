Imagine Dragons, Монатик, Руслана: благотворительный марафон Save Ukraine – онлайн-трансляция

В воскресенье 27 марта состоится благотворительный телемарафон Save Ukraine. Множество стран будут транслировать выступления иностранных и украинских артистов. Онлайн-трансляцию марафона можно просмотреть ниже.

27 марта в 18.30 по киевскому времени начнется международный благотворительный телемарафон-концерт Save Ukraine – #StopWar. Он состоится на базе польского телеканала TVP.

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Благотворительный концерт-марафон Save Ukraine – #StopWar

Главные месседжи проекта – #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine.

Украина защищает безопасность всего континента, беря на себя удар всего арсенала российской военной машины. Сегодня цивилизованный мир стоит бок о бок с Украиной. Единство и солидарность мира сейчас нужны как никогда,

– отмечают организаторы марафона.

Телемарафон будут транслировать на телеканалах многих стран мира: Эстония (EBR), Литва (LTR), Чехия (ČT2), Грузия (GPB\First), Албания (RTSH 2), Черногория, Словения, Латвия (LTV), Хорватия (HRT), Словакия (RTVS), Австрия (Puls 4), Кипр, Канада (OMNI) и другие. Концерт будут транслировать и на площадях крупных городов Европы и мира.

Благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar: онлайн-трансляция

Ведущими мероприятиями являются Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. На концерте выступят иностранные знаменитости, художники, музыканты, победители Евровидения: