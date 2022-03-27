Imagine Dragons, Монатик, Руслана: благотворительный марафон Save Ukraine – онлайн-трансляция
Источник:ютуб Atlas Festival
В воскресенье 27 марта состоится благотворительный телемарафон Save Ukraine. Множество стран будут транслировать выступления иностранных и украинских артистов. Онлайн-трансляцию марафона можно просмотреть ниже.
27 марта в 18.30 по киевскому времени начнется международный благотворительный телемарафон-концерт Save Ukraine – #StopWar. Он состоится на базе польского телеканала TVP.
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Благотворительный концерт-марафон Save Ukraine – #StopWar
Главные месседжи проекта – #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine.
Украина защищает безопасность всего континента, беря на себя удар всего арсенала российской военной машины. Сегодня цивилизованный мир стоит бок о бок с Украиной. Единство и солидарность мира сейчас нужны как никогда,
– отмечают организаторы марафона.
Телемарафон будут транслировать на телеканалах многих стран мира: Эстония (EBR), Литва (LTR), Чехия (ČT2), Грузия (GPB\First), Албания (RTSH 2), Черногория, Словения, Латвия (LTV), Хорватия (HRT), Словакия (RTVS), Австрия (Puls 4), Кипр, Канада (OMNI) и другие. Концерт будут транслировать и на площадях крупных городов Европы и мира.
Благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar: онлайн-трансляция
Ведущими мероприятиями являются Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. На концерте выступят иностранные знаменитости, художники, музыканты, победители Евровидения:
- Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, IAMX, Submotion Orchestra, Idina Menzel, Gus Gus, Nino Katamadze и другие.
- Украину будут представлять более 20 артистов, среди которых: Monatik, Тина Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Артем Пивоваров, Alina Pash, Kadnay, Latex, Dakh Daughters, TVORCHI, NK и другие.