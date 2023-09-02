"Как на Хэллоуин": Илону Гвоздеву раскритиковали за наряд дочери на Первый звонок

Украинская танцовщица Илона Гвоздева отвела старшую дочь Валерию в школу. Звездные родители одели на праздник вышиванки, а девочка выбрала себе смелый наряд. Однако такой образ понравился не всем подписчикам артистки.

Семья 1 сентября в полном составе отправилась на праздничную линейку. Торжественными фото Гвоздева поделилась в своем инстаграмме.

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Девочка уже пошла в третий класс. Звездная мама написала, что ей не верится, что Рия уже так взросла.

"Пусть тебя вдохновляет школа и полученные знания придают крылья уверенности. Любим тебя", – написала Илона Гвоздева.

Гвоздеву раскритиковали за образ дочери

Артистка с мужем надела вышиванки. А ее дочь, похоже, выбирала себе образ сама.

На линейку Валерия надела черная юбка и белая рубашка с рисунками, которые дополнила белыми гольфами с нарисованными крестами. Ярким акцентом в образе девочки стал желтый пояс с кистями.



Дочь Илоны Гвоздевой на празднике / Фото с ее инстаграммы

Не все подписчики оценили наряды дочери Гвоздевой для такого праздника. Некоторые родители раскритиковали танцовщицу:

"Все детки в вышиванках, а ваша девочка как на Хэллоуин одета".

"А все-таки красивее, когда дети в этот день в вышиванках!"

"Гетры с крестами! Неужели крестов не хватает..."

"Зачем было пояс от своего платья ребенку цеплять, какой-то действительно не уместный наряд. Неужели иным способом невозможно привлечь внимание?"

"Мама и папа одеты празднично, девочка – на двойку! Одежда никакая, как для 1 сентября!"

"Рия одета, словно проходила мимо какой-то вечеринки и внезапно зашла в школу!"

Однако многие поклонники встали на защиту Илоны и похвалили за то, что она позволила дочери одеться самостоятельно. По мнению поклонников, танцовщицы поступила правильно:

"Ого, какая модница! Мама молодец".

"Красавица маленькая. Мои поздравления! Легкого обучения и хороших оценок".

"Какая красавица. Поздравляю! Пусть все будет в удовольствие".

"Поздравляем красавицу Рию! Вы шикарны!"

"Вот модница! Поздравляем! Вдохновения и вдохновения!"



Илона Гвоздева с мужем на празднике / Фото с ее инстаграммы

Раньше Илона Гвоздева рассказала, что дочь не любит школьную форму По ее словам, Валерия хочет быть каждый день разной и при этом чувствовать себя свободно и комфортно.

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