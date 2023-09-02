"Как на Хэллоуин": Илону Гвоздеву раскритиковали за наряд дочери на Первый звонок
Источник:Илона Гвоздева
Украинская танцовщица Илона Гвоздева отвела старшую дочь Валерию в школу. Звездные родители одели на праздник вышиванки, а девочка выбрала себе смелый наряд. Однако такой образ понравился не всем подписчикам артистки.
Семья 1 сентября в полном составе отправилась на праздничную линейку. Торжественными фото Гвоздева поделилась в своем инстаграмме.
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Девочка уже пошла в третий класс. Звездная мама написала, что ей не верится, что Рия уже так взросла.
"Пусть тебя вдохновляет школа и полученные знания придают крылья уверенности. Любим тебя", – написала Илона Гвоздева.
Гвоздеву раскритиковали за образ дочери
Артистка с мужем надела вышиванки. А ее дочь, похоже, выбирала себе образ сама.
На линейку Валерия надела черная юбка и белая рубашка с рисунками, которые дополнила белыми гольфами с нарисованными крестами. Ярким акцентом в образе девочки стал желтый пояс с кистями.
Дочь Илоны Гвоздевой на празднике / Фото с ее инстаграммы
Не все подписчики оценили наряды дочери Гвоздевой для такого праздника. Некоторые родители раскритиковали танцовщицу:
- "Все детки в вышиванках, а ваша девочка как на Хэллоуин одета".
- "А все-таки красивее, когда дети в этот день в вышиванках!"
- "Гетры с крестами! Неужели крестов не хватает..."
- "Зачем было пояс от своего платья ребенку цеплять, какой-то действительно не уместный наряд. Неужели иным способом невозможно привлечь внимание?"
- "Мама и папа одеты празднично, девочка – на двойку! Одежда никакая, как для 1 сентября!"
- "Рия одета, словно проходила мимо какой-то вечеринки и внезапно зашла в школу!"
Однако многие поклонники встали на защиту Илоны и похвалили за то, что она позволила дочери одеться самостоятельно. По мнению поклонников, танцовщицы поступила правильно:
- "Ого, какая модница! Мама молодец".
- "Красавица маленькая. Мои поздравления! Легкого обучения и хороших оценок".
- "Какая красавица. Поздравляю! Пусть все будет в удовольствие".
- "Поздравляем красавицу Рию! Вы шикарны!"
- "Вот модница! Поздравляем! Вдохновения и вдохновения!"
Илона Гвоздева с мужем на празднике / Фото с ее инстаграммы
Раньше Илона Гвоздева рассказала, что дочь не любит школьную форму По ее словам, Валерия хочет быть каждый день разной и при этом чувствовать себя свободно и комфортно.
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