Илона Гвоздева покинула Украину: где теперь находится танцовщица
21 марта 2022 , 15:37Читати новину українською
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева преодолела огромный путь и уехала из Винницкой области. Теперь она находится с детьми и матерью в Риме.
На четвертую неделю полномасштабной войны в Украине танцовщица Илона Гвоздева решила уехать с мамой и детьми. В стране остался ее муж, Иван Хомячук.
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Илона Гвоздева покинула Украину
После долгого пути победительница танцевального шоу сообщила, что теперь находится в Италии. В подтверждение она опубликовала сториз, в котором показала фонтан Аква Паола в Риме.
Мы в Риме. Спасибо всем, кто переживал,
– лаконично сообщила хореографиня.
Илона Гвоздева в Риме / Фото с инстаграм-сториз
Кто из звезд покинул Украину с детьми
- Слава Каминская с сыном Леоном и дочерью Лаурой находятся в Нидерландах.
- Жена Романа Сасанчина вместе с несколькомесячной дочерью отправилась в Польшу.
- Джамала с двумя детьми выехала в Турцию.