Илона Гвоздева покинула Украину: где теперь находится танцовщица

21 марта 2022 , 15:37
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Источник:

инстаграм Илоны Гвоздевой

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева преодолела огромный путь и уехала из Винницкой области. Теперь она находится с детьми и матерью в Риме.

На четвертую неделю полномасштабной войны в Украине танцовщица Илона Гвоздева решила уехать с мамой и детьми. В стране остался ее муж, Иван Хомячук.

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Илона Гвоздева покинула Украину

После долгого пути победительница танцевального шоу сообщила, что теперь находится в Италии. В подтверждение она опубликовала сториз, в котором показала фонтан Аква Паола в Риме.

Мы в Риме. Спасибо всем, кто переживал,
– лаконично сообщила хореографиня.


Илона Гвоздева в Риме / Фото с инстаграм-сториз

Отметим , что до этого Илона Гвоздева с мамой и детьми выехала на Западную Украину . Вероятно, звезда отдохнула перед следующим этапом путешествия.

Кто из звезд покинул Украину с детьми

Автор: Марія Касій