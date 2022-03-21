Илона Гвоздева покинула Украину: где теперь находится танцовщица

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева преодолела огромный путь и уехала из Винницкой области. Теперь она находится с детьми и матерью в Риме.

На четвертую неделю полномасштабной войны в Украине танцовщица Илона Гвоздева решила уехать с мамой и детьми. В стране остался ее муж, Иван Хомячук.

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Илона Гвоздева покинула Украину

После долгого пути победительница танцевального шоу сообщила, что теперь находится в Италии. В подтверждение она опубликовала сториз, в котором показала фонтан Аква Паола в Риме.

Мы в Риме. Спасибо всем, кто переживал,

– лаконично сообщила хореографиня.



Илона Гвоздева в Риме / Фото с инстаграм-сториз

Кто из звезд покинул Украину с детьми

Слава Каминская с сыном Леоном и дочерью Лаурой находятся в Нидерландах.

Жена Романа Сасанчина вместе с несколькомесячной дочерью отправилась в Польшу.

Джамала с двумя детьми выехала в Турцию.