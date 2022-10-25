Пролетело 8 ракет над стеклом автомобиля, – Илона Гвоздева вспомнила, где была 24 февраля

Украинская танцовщица Илона Гвоздева вспомнила о начале войны и ее первых днях. Она рассказала, каким для нее было 24 февраля и что она делала в этот день.

Украинская хореографиня Илона Гвоздева ответила на вопросы подписчиков. Звезда поделилась, как провела 24 февраля.

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Илона Гвоздева вспомнила 24 февраля

Танцовщица поделилась, что запомнила утро начала полномасштабного вторжения навсегда. Тогда над ее автомобилем пролетело 8 ракет.

Утро 24.02 запомнило навсегда: пролетело над лобовым стеклом моей машины восемь ракет. Приехали к родителям и сразу думали об обороне села, готовили подвальное помещение,

– вспомнила Илона Гвоздева.

"Были ужасные ощущения, еще две-три недели вообще не могла поверить в то, что в нашу страну пришла война. Но не растерялась".



Илона Гвоздева о 24 февраля / Фото с инстаграм-сториз

Как Илоне Гвоздевой в первые дни разрушили дом

На 8-й день войны в Украине Илона Гвоздева сообщила, что ее дома больше нет. Ракета прилетела в мирный район с гражданскими, где нет стратегических объектов. Семья Илоны, к счастью, не пострадала. "Мы живы, дом отстроим и медленно, но уверенно закатаем в новый фундамент всех пришедших на нашу землю", – говорила звезда.

Впоследствии танцовщица рассказала, что ремонт дома может обойтись в большую сумму. Еще в июне Илона признавалась, что родители уже потратили 5-10 тысяч долларов (примерно 150-300 тысяч гривен), что является лишь частью.