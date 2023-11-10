Немного подняли, – Илона Гвоздева рассекретила свою преподавательскую зарплату

Хореограф Илона Гвоздева работает в Киевском национальном университете культуры и искусства. Там она преподает дисциплину "искусство балетмейстера". На днях знаменитость призналась, сколько зарабатывает как преподаватель.

Оказывается, Гвоздева получает около 15 тысяч гривен. В то же время она отметила, что все зависит от загруженности преподавателя.

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Илона Гвоздева призналась, сколько зарабатывает в университете

Хореограф поделилась, что зарплату немного подняли, если сравнивать с тем, сколько преподавателям платили два или три года назад.

Зачем огорчать таким вопросом? Немного подняли, она больше, чем средняя заработная плата, которая была два или три года назад. Каждый месяц бывает по-разному, потому что нагрузка изменяется. Давай так – от 10 до 15,

– поделилась танцовщица.

Интервью с Илоной Гвоздевой: смотрите видео онлайн

Сколько в целом зарабатывает танцовщица

Помимо университетской зарплаты Илона Гвоздева призналась, что получает доход по сотрудничеству в инстаграмме. К тому же, она проводит индивидуальные уроки, дает мастер-классы и выступает на фестивалях как жюри.

"На жизнь мне хватает. Конечно, это не те заработки, которые были до войны. В среднем это три тысячи долларов в зависимости от объема работы", – отметила знаменитость.

В то же время, она добавила, что эта прибыль покрывает ее потребности и незначительные потребности детей. В то время как мужчина танцовщицы оплачивает общие семейные расходы. В частности, содержание дома, оплачивает школу, платит няне и т.д.